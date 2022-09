Oroscopo Ada Alberti del weekend: le previsioni del 24 e 25 settembre

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 23, 2022 , in Oroscopo

Ada Alberti svela le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco

Sul finire di Pomeriggio Cinque, come sempre, l’astrologa di Canale 5 ha voluto dare delle indicazioni stellari ai primi quattro segni dello zodiaco secondo il suo oroscopo del fine settimana:

ARIETE: weekend molto laborioso, ma dovrebbero prendersi più cura di loro e della loro alimentazione, soprattutto.

TORO: dice l’astrologa che potranno dedicarsi a divertimenti e amore a volontà in questo fine settimana di settembre.

GEMELLI: in casa dovranno avere a che fare con qualche discussione. Ci vuole molta cautela.

CANCRO: favorito un viaggetto fuori porta. Ne hanno bisogno perché in questo periodo ci sono tante incertezze.

Oroscopo del weekend degli altri segni: cosa dicono le stelle e i pianeti

Cosa succederà ai successivi quattro segni dello zodiaco? Scopriamolo con le previsioni di Ada Alberti, che ha anche svelato l’oroscopo della settimana durante la trasmissione condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi:

LEONE: molto interessante per quanto riguarda le loro finanze. Devono esaminare di nuovo un progetto importante.

VERGINE: attenzione a non litigare col partner. La gelosia proprio non ci vuole in questi ultimi giorni di settembre.

BILANCIA: molto interessante questo cielo. Devono riprogrammare qualcosa anche per il lavoro perché c’è qualcosa che non va.

SCORPIONE: molto interessante questo weekend. Possono uscire e divertirsi come non mai. Quindi un grande sì per le pubbliche relazioni.

Previsioni di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022: oroscopo di Ada Alberti

Infine come sarà il weekend (24-25 settembre) secondo Ada Alberti e il suo oroscopo per gli ultimi segni dello zodiaco. Come andrà l’amore? E il lavoro? E la fortuna brillerà oppure sarà un po’ appannata? Scopriamolo:

SAGITTARIO: potrebbero fare pace con qualcuno con cui hanno litigato negli ultimi giorni, o almeno dovrebbero provarci.

CAPRICORNO: occhio alle uscite finanziarie in casa, soprattutto. Possono uscire e distrarsi un po’, ma in compagnia del partner che amano.

ACQUARIO: l’astrologa ha detto chiaramente di fare molta attenzione al conto in banca in questo fine settimana di settembre.

PESCI: devono cercare di trovare un accordo con un collaboratore sul luogo di lavoro, ma anche per quanto riguarda un progetto familiare.