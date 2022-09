Oroscopo del fine settimana prossimo, Paolo Fox, 10 e 11 settembre 2022

Le previsioni astrologiche di sabato e domenica rivelate dall’astrologo su DiPiùTV

Si avvicina il fine settimana, il cui oroscopo lo riprendiamo dalle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in tutte le edicole ieri. Iniziamo, in questo paragrafo, con i primi quattro segni e proseguiamo, nel secondo e nel terzo, con i rimanenti otto.

ARIETE: non bisogna avere paura di lanciarsi in un legame perchè l’oroscopo di questi giorni è particolarmente bello;

TORO: meglio non perdere tempo a cercare amori impossibili in questo periodo, altrimenti non si ottiene nulla;

GEMELLI: non disperdere le energie in cose inutili in questi giorni, se si è single, o si rischia di rimanere soli a lungo;

CANCRO: nella vita amorosa bisogna assolutamente evitare discussioni domenica, ma anche lunedì.

Paolo Fox e lo zodiaco del prossimo weekend di altri quattro segni: ecco le previsioni

Passiamo adesso all’oroscopo del fine settimana del secondo gruppo di segni, ricordando che su un numero precedente della rivista citata all’inizio dell’articolo il re delle stelle ha anticipato gli astri di oggi e di domani.

LEONE: tutti i fine settimana di settembre saranno vantaggiosi per la vita amorosa;

VERGINE: attenzione ai rapporti in crisi perchè sono giunti ad un punto di non ritorno;

BILANCIA: nella coppia potrebbe venire a galla una piccola bugia nella giornata di domenica;

SCORPIONE: chiarimenti in arrivo nel fine settimana per le coppie, in particolare per la giornata di domenica.

Oroscopo di sabato 10 e domenica 11 settembre degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Concludiamo con le previsioni di Paolo Fox del weekend relative ai segni rimanenti, dei quali non abbiamo parlato nel primo e nel secondo paragrafo.

SAGITTARIO: sabato e domenica sarà prudente smussare ogni polemica sul nascere;

CAPRICORNO: per i single sta per nascere un nuovo sentimento e risvegliarsi la passionalità;

ACQUARIO: le coppie che sono state in crisi ora tornano a vivere una fase serena;

PESCI: meglio prestare la doppia attenzione nei legami che hanno affrontato delle complicazioni.