Oroscopo Paolo Fox della settimana prossima, dal 17 al 23 settembre 2022

Previsioni settimanali dell’oroscopo di Paolo Fox per vita di coppia e professione

Dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì scorso, riportiamo in questo paragrafo e nei prossimi due alcune indicazioni sull’oroscopo del weekend e della settimana prossima dell’astrologo più famoso in Italia, che ha assegnato come sempre a ciascun segno un giudizio: settimana fantastica, buona, discreta sufficiente o difficile.

ARIETE: settimana buona ma l’inizio sarà un po’ agitato per l’amore per via di nuovi avvenimenti che complicheranno le vecchie questioni;

TORO: la settimana sarà fantastica e il lavoro promette un ottimo periodo; i single faranno bene a tentare un approccio;

GEMELLI: buona la settimana di questo segno; i single devono dimenticare un triste trascorso mentre nella vita di coppia le giornate buone per parlare sono quelle del 21 e del 22;

CANCRO: settimana fantastica; venerdì 23 sarà necessario un piccolo chiarimento nella coppia, mentre tra lunedì e martedì sarà assicurata fortuna nel lavoro.

Paolo Fox e lo zodiaco settimanale fino al 23 settembre del secondo gruppo di segni

Scopriamo, ora, cosa dicono le stelle in merito all’oroscopo del weekend e della settimana di altri quattro segni, ricordando che l’astrologo su un precedente numero della rivista succitata ha anticipato lo zodiaco di oggi.

LEONE: fantastica anche la settimana di questo segno; grazie a Giove alleato, sono in arrivo vittorie nel settore del lavoro;

VERGINE: settimana discreta; bisogna assolutamente impedire che persone estranee al rapporto emettano giudizi;

BILANCIA: buona la settimana di questo segno; più che mancanza d’amore, per le coppie ora c’è un po’ di distrazione;

SCORPIONE: buona anche la settimana di questo segno; deve fare attenzione chi, in amore, ha a che fare con una persona debole.

Oroscopo della prossima settimana di Paolo Fox dei quattro segni rimanenti

Concludiamo con le indicazioni astrali relative alle previsioni settimanali da sabato 17 a venerdì 23 settembre degli ultimi segni.

SAGITTARIO: settimana discreta; le stelle delle ultime settimane non sono state amiche per le coppie ma ora sono in arrivo accordi;

CAPRICORNO: settimana fantastica; le coppie per le quali le cose vanno a gonfie vele non avranno alcun tipo di problema;

ACQUARIO: settimana discreta; chi si ostina a non vivere amori passionali commette un errore;

PESCI: settimana discreta anche per quest’ultimo segno; attenzione ad un ex, mentre nel lavoro non bisogna arrabbiarsi se qualcosa è in stallo.