Quarto Grado, Alessandra Viero svela: “A telecamere spente mi impongo di…”

Fuori da Quarto Grado la giornalista svela di staccare la spina

Alessandra Viero è ormai da diversi anni al fianco di Gianluigi Nuzzi nel programma di cronaca nera in onda tutte le sere su Rete 4. E si segnala che quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Tra una domanda e l’altra il giornalista del periodico ha colto la palla al balzo per chiederle come riesce a staccare la spina da tanto dolore. La Viero ha quindi rivelato di essersi imposta di staccare dalla cronaca per non perdere lucidità nel raccontare i fatti:

“Cerco di impormelo, altrimenti si rischia di venire inghiottiti e di non essere lucidi nel raccontare le cose in maniera corretta…”

Alessandra Viero e i casi di cronaca di cui parla nel programma di Rete 4

La giornalista, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha anche confidato che per parlare dei casi di cronaca a Quarto Grado sia anche importante tenere sempre in conto che dietro ci sono delle famiglie in attesa che venga fatta giustizia:

“Dietro le storie ci sono famiglie che chiedono giustizia e verità, anche se quest’ultima non sempre arriva…”

La collega di Gianluigi Nuzzi ha poi tenuto ad evidenziare il fatto che ci sono attualmente strumenti importanti per arrivare alla verità: “Oggi ci sono analisi e tecniche che un tempo non esistevano e che possono dare risposte a domande rimaste in sospeso, offrendo una lettura diversa di elementi già agli atti…”

Nuova sfida Tv vinta da Milo Infante: Quarto grado insegue

Si segna inoltre che venerdì scorso c’è stato una nuova sfida Tv tra programmi di cronaca nera: Ore 14 Sera e Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. E anche stavolta a vincere è stato Milo Infante. Come infatti riportato dal portale Tv DavideMaggio.it il programma andato in onda su Rai Due dedicato al caso Garlasco ha conquistato una media di 1 milione e 71 mila spettatori a casa con uno share pari all’8.51%, mentre Nuzzi ha appassionato 946 mila telespettatori con il 7.51%.