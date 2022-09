Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le previsioni del 12-13 settembre

Paolo Fox svela cosa succederà i primi segni dello zodiaco secondo le stelle e i pianeti

Stando a quanto scritto nel suo Stellare ecco le previsioni di oggi e domani per quanto riguarda i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: in amore hanno la Luna dalla loro parte. Possono prendersi dei giorni liberi. Domani bella novità in amore. Nascono dei ritardi sul lavoro.

TORO: più forti del previsto. Recupero lavorativo. Domani Luna e Venere favorevoli. Buone intuizioni sul lavoro.

GEMELLI: grazie alla Luna favoriti gli incontri. Prudenza sul lavoro. Domani preoccupazioni da risolvere. Novità sul lavoro creativo.

CANCRO: in amore ci sono dei dubbi. Luna dissonante per il lavoro. Domani cielo non male per l’amore. Alcuni non sono stati riconoscenti.

Oroscopo del 12-13 settembre 2022: le previsioni degli altri segni zodiacali

Si prosegue con l’oroscopo di Paolo Fox per i successivi quattro segni dello zodiaco, tenendo presente che non bisogna mai credere alle previsioni, ma divertirsi a verificarle insieme all’astrologo.

LEONE: arde più che mai la fiamma della passione. Rinnovata la voglia di fare. Domani cielo difficile da gestire. Possono valutare qualcosa di importante.

VERGINE: amore favorito. Non devono fare troppo. Domani buona intuizione sentimentale. Influssi sul lavoro davvero interessanti.

BILANCIA: Luna in opposizione. Meglio farsi scivolare le cose addosso. Domani amore scontroso. Sul lavoro tutto sarà recuperabile.

SCORPIONE: arrabbiature molto facili. Cambiamenti favorevoli sul lavoro. Domani piccole polemiche sentimentali. Rapporti professionali da rivedere.

Previsioni degli ultimi segni: favorito l’amore per il segno del Sagittario

Senza dimenticare le previsioni della settimana, per quanto riguarda amore, lavoro e fortuna negli incontri ecco l’oroscopo del 12 e 13 settembre 2022:

SAGITTARIO: momento favorito per l’amore. Luna interessante. Domani Luna favorevole. C’è chi si muove dopo un periodo di fermo sul lavoro.

CAPRICORNO: si può recuperare in amore. Si può anche risolvere una questione professionale. Domani amore sotto stress. Alcuni dovranno aprire una vertenza.

ACQUARIO: fare centro in amore è possibile. Si prospettano dei cambiamenti professionali. Domani difficoltà e nervosismo. Serata di recupero.

PESCI: situazione sentimentale in recupero. L’ambiente di lavoro non piace più. Domani le stelle li proteggeranno. Alcune cose sono da mettere in chiaro.