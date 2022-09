Oroscopo Paolo Fox: nuove previsioni settimanali 12-16 settembre 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 8, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox da lunedì a venerdì della settimana prossima

Riprendiamo altre previsioni settimanali dal 12 al 16 settembre dalle pagine del numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole martedì, iniziando dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: per le coppie le complicazioni che possono nascere ora sono di tipo economico; previste spese per la famiglia e la casa;

TORO: grandi progetti in arrivo entro qualche settimana per le coppie che vivono una storia importante;

GEMELLI: la Luna nel segno venerdì potrebbe causare qualche polemica nella vita di coppia;

CANCRO: all’inizio della settimana, esattamente attorno a domenica e lunedì, potrebbero esserci più discussioni del previsto.

Paolo Fox e lo zodiaco della prossima settimana del secondo gruppo di segni

Vediamo adesso le previsioni astrali da lunedì 12 a domenica 16 settembre di altri quattro segni, ricordando che su un numero precedente della stessa rivista il re delle stelle ha anticipato l’oroscopo di oggi.

LEONE: abbandonare eventuali momenti di intolleranza che si vivono nella coppia; stagione di recupero per i sentimenti;

VERGINE: se le coppie hanno problemi, questo è il momento di risolverli perchè tutto può ripartire;

BILANCIA: i single è bene non si impegnino in situazioni difficili; domenica forse una bugia verrà a galla;

SCORPIONE: c’è molta voglia di amare per coloro che sono single, specie con Venere tornata amica.

Oroscopo della settimana prossima dei segni rimanenti: ecco cosa dicono le previsioni

Concludiamo con lo zodiaco di Paolo Fox dal weekend alla fine della settimana prossima relativo agli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Venere può portare nella coppia momenti di malumore; per i single alcune emozioni forse cambieranno;

CAPRICORNO: Venere rimette in gioco i sentimenti e offre alle coppie la possibilità di prendere in mano la situazione;

ACQUARIO: ora che il pianeta dell’amore non è più opposto, in tanti vogliono rimettersi in gioco;

PESCI: nella vita amorosa c’è un disagio che bisogna assolutamente superare.