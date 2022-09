Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 21, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana fino al 27 settembre: le previsioni di Antonio Capitani

E’ uscito oggi l’ultimo numero del magazine Vanity Fair. E ovviamente al suo interno i lettori hanno trovato la rubrica curata dall’astrologo con le sue previsioni settimanali. Andiamo adesso a vedere cosa ha predetto sui primi segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: vi contraddistinguete sempre per il vostro ordine e metodo. Si raccomanda di riporre maggiore fiducia in voi stessi.

LEONE: dopo aver vissuto un momento assai precario finalmente ecco arrivare la tanto attesa svolta in ogni campo.

SAGITTARIO: la vostra innata creatività vi tornerà molto utile nei prossimi giorni. Cercate di avere pazienza e non arrabbiarvi troppo.

TORO: lavoro, affari e divertimento sono veramente al top in quest’ultimo periodo. Anche in amore le cose vanno davvero a gonfie vele.

Oroscopo dei prossimi sette giorni di Antonio Capitani: le previsioni dal 21 al 27 settembre 2022

L’astrologo sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair ha poi dato le sue previsioni sul lavoro, sull’amore e sulla fortuna su un altro gruppo di segni zodiacali.

VERGINE: il vostro fascino conquisterà tutti come al solito. Cercate però di non perdere il controllo in determinate situazioni.

CAPRICORNO: in questo periodo vi sentirete decisamente appagati. Ovviamente non tutto vi cadrà dal cielo, e quindi dovrete rimboccarvi le mani per raggiungere i vostri obiettivi.

GEMELLI: mai come in questo periodo vi sentite grintosi. Si raccomanda però di essere sempre concentrati in qualsiasi situazione.

BILANCIA: se ci sono problemi con altre persone stavolta dovrete sbrigarvela in prima persona. Cercate sempre il confronto.

Oroscopo settimanale fino a martedì 27 settembre 2022: le previsioni di Antonio Capitani sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair ha poi posto tutte le sue attenzioni sull'ultimo gruppo di segni dello zodiaco, il cui destino non è stato ancora svelato.

ACQUARIO: finalmente dopo aver tanto lavorato inizierete a raccogliere i frutti. Cercate di essere sempre lucidi e di riflettere molto bene prima di prendere qualsiasi decisione.

CANCRO: sfoggiate la vostra faccia tosta che vi porterà sicuramente molto lontani. In amore avrete una bella scossa.

SCORPIONE: l’amicizia nata ultimamente con alcune persone vi tornerà molto utile. Cercate però di evitare di isolarvi.

PESCI: siete un po’ troppo agitati in questo periodo. Dovete essere sempre lucidi e molto furbi.