Oroscopo settimana dal 14 al 20 settembre: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 14, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino a martedì 20 settembre 2022: le previsioni di Antonio Capitani

L’astrologo è tornato a parlare sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair, al cui interno è possibile consultare le sue previsioni sul primo gruppo di segni zodiacali.

ARIETE: in questo periodo sarete pervasi da un senso di sollievo mai sentito fino a questo momento. Si raccomanda di stare sempre con gli occhi ben aperti.

LEONE: mai come in questi giorni vi sentirete carichi. La vostra creatività vi tornerà molto utile nei prossimi giorni.

SAGITTARIO: tenete ben presente che sono tante le persone che provano nei vostri confronti una profonda stima. Cercate di non litigare troppo in famiglia.

TORO: molto bene il lavoro. Le meritate vacanze vi hanno dato finalmente grande energia per affrontare al meglio i prossimi mesi.

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani: le previsioni dal 14 al 20 settembre 2022

L’astrologo ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair su altri quattro segni dello zodiaco consultabili immediatamente qui di seguito.

VERGINE: il vostro fascino continua a giocare un ruolo molto importante nella vostra vita. Cercate di essere un po’ più tolleranti con il prossimo.

CAPRICORNO: non state vivendo un periodo particolarmente pregno di soddisfazioni. Da rivedere qualcosa anche in amore.

GEMELLI: c’è davvero da sorridere per i nati sotto questa stella perchè le vostre finanze vanno benissimo. Siate un pochino più pazienti.

BILANCIA: cercate di essere più sfrontati e sfruttate le tempistiche giuste perchè potrete ottenere ben presto risultati molto interessanti.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 20 settembre 2022: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

Successivamente Antonio Capitani su Vanity Fair si è concentrato sull’ultimo gruppo di segni dello zodiaco svelando le sue previsioni per la prossima settimana (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: non c’è davvero niente che non vada nella vostra vita. Cercate però di non farvi venire ansie totalmente ingiustificate.

CANCRO: nei prossimi giorni è bene che vi rimbocchiate le maniche perchè sarete costretti ad affrontare qualche problemino di troppo nel lavoro ed in famiglia.

SCORPIONE: nessuno come voi è così tanto capace di mettere in atto tutte le vostre idee. Purtroppo c’è però da segnalare che un vincolo vi fa preoccupare un po’ troppo.

PESCI: c’è qualcosa da rivedere nella vostra vita. Si segnala che nel lavoro dovrete affrontare qualche problemino di troppo, soprattutto con i colleghi.