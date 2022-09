Oroscopo settimanale 26-30 settembre: previsioni segno per segno di Ada Alberti

Scritto da Simona Tranquilli , il Settembre 26, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale da lunedì 26 a venerdì 30 settembre: previsioni complete svelate su Canale5

Nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di Ada Alberti. La nota astrologa ha chiuso la puntata del lunedì del rotocalco di Canale5, dedicato alle elezioni e al Grande Fratello Vip, svelando cosa succederà ai dodici segni nel corso di questa settimana. Di seguito le previsioni dei primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: in settimana il segno potrebbe essere scelto per via della sua bravura e dovrà dare prova di abilità e creatività.

TORO: i prossimi giorni saranno utili per sperimentare altro e il segno dovrà dare il massimo. Per quanto riguarda il rapporto a due, qualcosa andrà esaminato.

GEMELLI: potrebbero esserci delle discussioni in casa, forse per denaro, la settimana però sarà positiva per l’amore.

CANCRO: in campo sentimentale potrebbero esserci delle incertezze legate a una scelta. Il segno dovrà fare attenzione anche agli investimenti.



Ada Alberti e le previsioni settimanali a Mattino 5: cosa succederà ai prossimi segni dello zodiaco

L’oroscopo su Canale5 è proseguito con i successivi quattro segni. Ecco nel dettaglio quali saranno i più fortunati e cosa accadrà nel corso di questa settimana:

LEONE: nel corso della settimana potrebbe esserci qualche diatriba in casa per il segno, ma venerdì sarà una giornata fortunata e arriveranno novità positive.

VERGINE: in campo professionale bisognerà cambiare tattica con un datore di lavoro e anche in ambito legale.

BILANCIA: la settimana sarà ricca di passione e il segno sarà vincente. Venerdì sarà una giornata fortunata.

SCORPIONE: il segno potrà finalmente farsi avanti e contattare chi gli ha proposto qualcosa.

Oroscopo settimanale (26-30 settembre): previsioni su amore, lavoro e salute

Le previsioni astrologiche di Ada Alberti sono proseguite con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Ecco nel dettaglio cosa accadrà nel corso di questa settimana:

SAGITTARIO: i prossimi giorni saranno propizi per chiarire con qualcuno e sancire la pace.

CAPRICORNO: il segno potrebbe dover affrontare delle spese impreviste e vivere delle incomprensioni. Il consiglio è stato di fare attenzione ai colleghi sleali.

ACQUARIO: ci sarà una prova da superare tra mercoledì e giovedì, venerdì sarà una giornata fortunata.

PESCI: il lavoro sarà favorito questa settimana, soprattutto nella giornata di venerdì, mentre in casa potrebbero esserci delle discussioni da affrontare.