Oroscopo weekend, Ada Alberti (17-18 settembre): previsioni segno per segno

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 16, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni del weekend secondo Ada Alberti: le ha svelate a Pomeriggio Cinque

Chi è l’astrologa di Canale 5 che al termine della trasmissione di Barbara d’Urso svela come sarà il fine settimana secondo il suo oroscopo? Ma ovviamente Ada Alberti, e vediamo, quindi, come se la caveranno i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: se qualcosa non va con una persona vicina allora è meglio chiarire al più presto le questioni. Occhio a non polemizzare perché c’è Mercurio che è in opposizione.

TORO: spese e spese, ma almeno qualcosa stanno programmando. Il consiglio è quello di essere prudenti. Novità in arrivo, ovvero notizie da lontano.

GEMELLI: sono irruenti, forse troppo passionali. Devono cercare di equilibrare le energie e quello che desiderano.

CANCRO: forse dovranno cambiare piani. Devono programmare al meglio tutto quanto. Cambiare una gestione che non va, forse lunedì. Devono essere prudenti.

Ada Alberti svela l’oroscopo del 17 e 18 settembre 2022: le previsioni degli altri segni

Si prosegue, come di consueto, con gli altri quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni del weekend svelate a Pomeriggio 5:

LEONE: molto avvincente questo periodo. Grandi passioni.

VERGINE: attenzione a non litigare in pubblico col partner. Evitare i luoghi pubblici troppo affollati.

BILANCIA: grande passione in arrivo.

SCORPIONE: devono riflettere su una questione su una persona importante, forse un parente stretto, o un anziano che sta in casa con loro.

Oroscopo del weekend degli altri segni: previsioni per amore, lavoro e fortuna

Infine come se la caveranno gli ultimi segni dello zodiaco? Scopriamolo con l’oroscopo di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022, senza mai dimenticare l’oroscopo della settimana che ha svelato a Mattino Cinque.

SAGITTARIO: attenzione perché susciteranno l’ira di qualcuno. Quindi il consiglio è quello di essere piuttosto cauti.

CAPRICORNO: molto interessante per questo periodo. Sì all’azione e all’energia da sfruttare e liberare nel luogo di lavoro. Devono anche pensare un po’ a loro stessi.

ACQUARIO: molto passionali, weekend straordinario. Potranno anche viaggiare.

PESCI: si chiuderanno in casa, tante pulizie, ma non si dovranno stancare troppo, d’altronde è pur sempre il tanto agognato weekend.