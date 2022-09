Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 12 al 16 settembre

Scritto da Simona Tranquilli , il Settembre 12, 2022 , in Oroscopo

Mattino Cinque News: oroscopo settimanale da lunedì 12 settembre a venerdì 16

Nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche di Ada Alberti tornata, dopo la pausa estiva, a regalare i suoi consigli al pubblico di Canale5. La nota astrologa ha chiuso la puntata del lunedì del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset svelando cosa succederà ai dodici segni dello zodiaco nel corso di questa settimana. Ecco le previsioni dei primi quattro segni zodiacali:

ARIETE: ci saranno nuovi incarichi e trattative da affrontare, bisognerà perciò mediare.

TORO: bene i progetti a due, la settimana sarà all’insegna della fertilità e ci saranno soddisfazioni anche nel lavoro. Chi è alla ricerca di un’occupazione potrà iniziare a darsi da fare.

GEMELLI: i viaggi saranno favoriti per il segno che vivrà novità importanti e dovrà curare le pubbliche relazioni. La settimana finirà decisamente bene.

CANCRO: in arrivo sfide professionali per il segno che brillerà anche in amore. Favoriti i progetti di coppia.



Previsioni settimanali Ada Alberti: cosa succederà ai prossimi segni dello zodiaco

L’oroscopo a Mattino Cinque News è proseguito con i successivi quattro segni zodiacali. Ecco nel dettaglio quali saranno i segni più fortunati e cosa accadrà in amore e nel lavoro durante la settimana in corso:

LEONE: ci saranno novità per il segno che dovrà essere prudente però in casa.

VERGINE: la settimana porterà a delle sfide professionali importanti e il segno dovrà essere particolarmente prudente con un superiore.

BILANCIA: il segno potrà andare avanti nel lavoro, ma dovrà accettare dei compromessi.

SCORPIONE: bene il lavoro per il segno che avrà successo e potrà puntare anche sull’amore.

Oroscopo 12-16 settembre 2022: previsioni dettagliate svelate oggi a Mattino Cinque News

Amore, salute, fortuna e lavoro sono stati i temi al centro delle previsioni zodiacali di Ada Alberti oggi. L’astrologa ha rivelato i segni baciati dalle stelle e le giornate più fortunate della settimana. Ecco nel dettaglio cosa accadrà agli ultimi quattro segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: Marte creerà qualche complicazione al segno che dovrà accettare compromessi ed essere diplomatico soprattutto nella giornata di venerdì.

CAPRICORNO: bene l’amore e il lavoro, in casa però ci sarà un po’ di tensione.

ACQUARIO: il segno dovrà fare attenzione alle questioni legali in settimana.

PESCI: saranno favorite le collaborazioni di lavoro e ci sarà un nuovo incontro. In casa però potrebbero esserci delle questioni da risolvere.