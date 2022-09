Ospiti Francesca Fialdini del 25 settembre: anticipazioni Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera, ospiti della puntata del 25 settembre: arriva Elena Sofia Ricci

Domenica andrà in onda la seconda puntata di questa nuova edizione del talk domenicale di Rai1 e Francesca Fialdini avrà ospiti come sempre personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Si inizia con una delle attrice più amate ed apprezzate della televisione e del cinema italiano ovvero Elena Sofia Ricci. Protagonista di tante serie di successo sia Mediaset, come Caro Maestro o I Cesaroni che Rai come Orgoglio ed il più recente Che Dio ci aiuti attualmente impegnata in teatro in veste di regista con lo spettacolo ‘Fedra’ di Seneca. La Ricci concederà nel talk di Francesca Fialdini una lunga intervista in cui verranno svelati anche retroscena inediti sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Francesca Fialdini: svelati tutti gli ospiti del suo talk nella 2^ puntata

L’elenco degli ospiti di Da noi a ruota libera del 25 settembre continua con altri due noti ed amati attori Claudia Pandolfi e Max Tortora, entrambi nel cast di “Siccità”, il nuovo film di Paolo Virzì presentato fuori concorso all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E poi ancora nel salotto domenicale di Rai1 interverranno anche I Gemelli di Guidonia, vincitori della scorsa edizione di Tale e Quale Show. I tre fratelli Acciarino Pacifico, Gino ed Eduardo saranno dal 1° ottobre su Radio 2 con Happy family, in onda poi la domenica mattina anche in tv su Rai2. Tutti gli ospiti concederanno delle interviste in cui oltre a raccontarsi non mancheranno giochi, soprese ed imprevisti volti a conoscerli meglio in aspetti meno noti.

Ospiti di Da noi a ruota libera: anticipazioni puntata del 25 settembre

L’appuntamento con una nuova puntata del talk di Francesca Fialdini è per domenica 25 settembre a partire dalle 17.20 circa su Rai1, subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Nel corso della trasmissione verranno raccontate anche storie di gente ‘comune’ che ha saputo far girare la ruota della loro vita mentre nella scorsa puntata sono state ospiti Elisa Isoardi che si è commessa, Emma D’Aquino che ha fatto una confessione sul passato ed Amanda Lear che ha fatto una rivelazione.