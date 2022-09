Pamela Prati al GF Vip, l’ex manager sbotta: “Sappiamo entrambe la verità”

Grande Fratello Vip, la nuova concorrente tornerà a parlare del ‘caso Mark Caltagirone’? L’indiscrezione

Pamela Prati sarà una nuova concorrente della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. A rivelarlo è stata lei stessa sull’ultimo numero del settimanale Chi. In queste ultime ore il portale web FanPage.it ha colto la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena sulla futura concorrente del reality show. Di cosa si tratta? Pare che la showgirl di origini sarde tornerà a parlare del famoso ‘caso Mark Caltagirone’ in una puntata della trasmissione di Signorini:

“Si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing…”

Il portale web ha inoltre rivelato che sarà poi lei a decidere se far calare o meno il sipario definitivamente su questa intricata faccenda, che anni fa l’ha vista protagonista indiscussa: “Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa…”

Pamela Prati concorrente della prossima edizione del reality show: l’ex manager rompe il silenzio

La notizia inerente all’ingresso della soubrette nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere sul web. Ed in queste ultime ore anche l’ex manager della Prati, Eliana Michelazzo, ha voluto dire la sua su instagram. Difatti quest’ultima ha dapprima voluto far sapere ai giornalisti di non aver la minima intenzione di rilasciare alcuna dichiarazione in merito, e successivamente ha colto l’occasione per rivolgersi alla nuova concorrente, che per tanti anni ha assistito, limitandosi a dire che tanto la verità sul ‘caso Mark Caltagirone’ la sanno entrambe confidando sul fatto che il tempo sarà galantuomo:

“Al momento non mi va di rilasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). La verità la sappiamo entrambe. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa…”

Potrebbe esserci nella casa più spiata dagli italiani un faccia a faccia tra loro?

GF Vip, la nuova concorrente rassicura tutti: “Sono cambiata”

Come detto precedentemente, Pamela Prati ha rilasciato oggi un’intervista al settimanale Chi. Ed in questa occasione ha voluto rassicurare tutti di essere molto cambiata dalla prima partecipazione al reality show di Alfonso Signorini (all’epoca ha abbandonato dopo pochi giorni): “Sono passati sei anni dalla mia prima apparizione al GF Vip, sono cambiata…” Successivamente ha confessato di voler superare i suoi limiti cercando di andare d’accordo con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani: “Mi piacerebbe farmi degli amici anche nella Casa…” Ci riuscirà?