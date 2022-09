GF Vip boom! Pamela Prati concorrente ufficiale: Signorini segna un gran colpo

Pamela Prati concorrente ufficiale della prossima edizione del reality show vip: l’annuncio

Mancano sempre meno giorni al gran ritorno del Grande Fratello Vip sulle frequenze di Canale 5. E ovviamente sono stati tanti a chiedersi chi saranno i concorrenti vip che hanno deciso di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini. Al momento sono stati svelati solo due nomi (Giovanni Ciacci e Wilma Goich), visto che lo stesso conduttore ha confessato oggi a Tv Sorrisi e Canzoni che tutti gli altri concorrenti verranno annunciati in diretta Tv nelle prime due puntate. Tuttavia ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena. Difatti la popolare showgirl sul prossimo numero del magazine Chi in edicola domani ha rivelato che parteciperà al programma.

Grande Fratello Vip, la soubrette pronta a tornare nella Casa di Cinecittà: “Salgo sul taxi”

Come detto precedentemente Pamela Prati sarà concorrente della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. A rivelarlo è stata lei stessa sull’ultimo numero del magazine Chi rispolverando una delle sue battute più celebri nel momento in cui ha abbandonato dopo pochi giorni la prima storica edizione del programma: “Salgo sul taxi e vado al Grande Fratello Vip…” Ovviamente questa notizia è stata accolta molto positivamente sui social dai fan del programma. Per quest’ultima la partecipazione al reality, nel cui cast potrebbe esserci anche Elenoire Ferruzzi, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per rilanciarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo dopo il famosissimo ‘caso Mark Caltagirone’.

Anticipazioni GF Vip prossima edizione: tutti gli ultimi rumor sul cast

Appurato che Pamela Prati, lo stylist Giovanni Ciacci e la cantante Wilma Goich parteciperanno alla prossima edizione del reality show vip, chi saranno tutti gli altri concorrenti? Alfonso Signorini ha rivelato oggi a Tv Sorrisi e Canzoni che il cast del programma verrà svelato nella sua interezza solo nel corso delle prime due puntate previste lunedì 19 e giovedì 22 settembre. Tuttavia si segnala che in base alle indiscrezioni circolate online in questi mesi pare che ci sia la concreta possibilità di vedere nella casa più spiata dagli italiani Antonino Spinalbese, Elenoire Ferruzzi, l’attrice Gegia, Amaurys Perez, la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, Patrizia Rossetti, Attilio Romita e tantissimi altri.