Pamela Prati, nuovo colpo di scena: vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, la concorrente vuole lasciare: la clamorosa rivelazione di Cristina Quaranta

Pamela Prati è entrata poco meno du due settimane fa nella casa più spiata dagli italiani promettendo solennemente a Signorini che questa volta non si ritirerà, com’è invece successo nella prima edizione del reality show vip. Tuttavia pare che abbia già cambiato idea. Difatti in queste ultime ore la Quaranta, come ha riportato il portale di gossip Biccy.it, ha confessato a Nikita che la soubrette ieri sera pare le abbia chiesto di nominarla perchè vorrebbe tornare alla vita di tutti i giorni:

“Ma lo sai che Pamela Prati vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te…Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo…Mi ha chiesto di nominarla…”

Pamela Prati vuole abbandonare il reality show: qual è il motivo?

Cristina Quaranta, come riportato sempre da Biccy.it, parlando a tu per tu con Nikita, ha anche ipotizzato il motivo per cui la coinquilina potrebbe voler lasciare il Grande Fratello Vip. Quale? Secondo la soubrette la concorrente potrebbe aver deciso di lasciare anzitempo il programma perchè non vorrebbe tornare a parlare dell’annoso ‘caso Mark Caltagirone’:

“Secondo me vuole scappare per il fatto di Mark Caltagirone. Non vuole affrontare l’argomento…”

Difatti secondo la Quarante la soubrette sarda, la quale in passato pare abbia aggredito Valeria Marini, sarebbe davvero terrorizzata nel tornare su quell’argomento: “Lei ha proprio paura di questo….” Ha poi fatto notare che ieri sera Signorini ha subito chiesto la sua opinione sul fidanzato misterioso di Gegia: “A chi ha chiesto l’unico parere? Bingo, proprio a lei e non è casuale…”

Nikita Pelizon viene allo scoperto: “La soubrette vuole andare via”

Ha poi preso la parola l’altra concorrente del Grande Fratello Vip, asserendo che Pamela Prati le avrebbe confidato di voler presto abbandonare perchè avrebbe raggiunto tutti gli obiettivi prefissati:

“Sì anche a me ha detto che vuole andarsene perché quello che voleva fare l’ha fatto…Dice che il suo obiettivo l’ha raggiunto. Quello che doveva dare l’ha dato…”

La ragazza ha inoltre confidato alla coinquilina di non poter esprimere una sua opinione sul ‘caso Mark Caltagirone’ perchè non ne sa molto: “Comunque io della storia di Mark Caltagirone non so molto…”