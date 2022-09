Valeria Marini, racconto sconvolgente su Pamela Prati: “Mi ha aggredita”

Pamela Prati e la rivelazione shock della collega: tutta la verità

Tutto è pronto per il debutto di Valeria Marini a Tale e Quale Show domani sera, venerdì 30 settembre, in prima serata su Rai1. In attesa della prima puntata la showgirl ha rilasciato un’intervista sulle pagine del quotidiano Libero. Qui ha toccato diversi argomenti ed ha parlato anche di alcuni colleghi. In particolare le è stato fatto notare che Giovanni Ciacci, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato che lei e Pamela Prati si sono picchiate in passato.

“Non è andata così. Semmai sono stata io ad essere stata aggredita da lei”

chiarisce però la Marini. Valeria aggiunge poi che probabilmente Ciacci, all’epoca segretario della Marini, si sarà espresso male. La showgirl conclude dicendo di essere stata l’unica a difendere Pamela durante il caso di Mark Caltagirone.

Valeria Marini chiude ai reality: “Basta”

Negli ultimi anni la showgirl, com’è noto, ha partecipato a tantissimi reality. Tra questi L’Isola dei famosi (sia italiana che spagnola), il Grande Fratello Vip (in diverse edizioni) e Temptation Island Vip. Tuttavia Valeria assicura che quest’anno, quando finirà l’esperienza a Tale e Quale Show, non ha intenzione di rientrare come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Dove, tra l’altro, si trova proprio Pamela Prati, attuale concorrente. “Basta” dice sicura la Marini. Poi, dopo aver rovinato una sorpresa ad un collega, Valeria spiega perché ha partecipato a tanti reality:

“In alcuni casi mi volevano a tutti i costi e alla fine ho ceduto alla tentazione”.

La showgirl pronta per Tale e Quale Show: “Sfida appassionante”

Decisamente diverso dal mondo dei reality il programma di Carlo Conti, in onda da domani sera su Rai1, mostrerà la showgirl in una veste nuova. Sebbene Valeria Marini abbia fatto per anni teatro, cantando e ballando, questa volta sarà una situazione nuova. La showgirl a Tale e Quale Show dovrà imitare grandi icone della musica italiana e internazionale e dimostrare la sua pura vocalità. “E’ una sfida appassionante” spiega Valeria “devo entrare nei panni di un’altra star, cantare dal vivo, ballare”. La Marini conclude dicendo che per un’artista è importante presentarsi al pubblico in modo sempre diverso.