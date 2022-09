Retroscena Paola Perego: “Una conduttrice mi ha mancato di rispetto”

La conduttrice ricorda uno spiacevole episodio: “Mi hanno mancato di rispetto, cosa che io non faccio”

Per Paola Perego sta tornando il tanto atteso momento, domenica la conduttrice riprenderà il timone di Citofonare Rai2 insieme a Simona Ventura. Cresce l’attesa e l’emozione per la presentatrice, nonostante i 40 anni di carriera alle spalle. Intervista dal quotidiano leggo la Perego ha svelato i buoni propositi per questo format pronto a tornare sul secondo canale dopo il debutto dello scorso anno. Nel corso di una intervista al quotidiano Leggo la collega di SuperSimo ha portato a galla anche un episodio risalente a qualche tempo fa, quando ospite in un programma ha fatto i conti con uno spiacevole momento.

Ho grande rispetto della vita privata. Ma non tutti sono così. A me è capitata una conduttrice a cui avevo chiesto cortesemente di non farmi una domanda particolare perché c’era un problema familiare e lei invece ha esordito proprio con quella domanda

Paola Perego ammette: “Mi piacerebbe tornare a recitare in una fiction”

Proseguendo poi l’intervista al quotidiano Leggo Paola ha parlato anche di suggestioni e desideri, e tra queste non disdegnerebbe il ritorno sul set. Anni fa la navigata presentatrice, che si appresta a festeggiare 40 anni di tv, ha raccontato cosa le piacerebbe fare in futuro: “Recitare in una serie? Anni fa ne ho fatta una con Christopher Lambert. E ne farei un’altra subito. È un’esperienza bellissima. In che ruolo? Non saprei, non ci ho mai pensato. Mi piacerebbe entrare in un ruolo che è diverso da me” – la confessione della presentatrice di Citofonare Rai2 – .

Il retroscena sulla collega: “Non si perde neanche una puntata…”

Poi il mirino si sposta su Simona Ventura, che per il secondo anno consecutivo affiancherà Paola al timone di Citofonare Rai2, in onda intorno nel consueto slot orario, partendo dalle ore 11:15. Paola Perego ha infatti rivelato un simpatico retroscena proprio riguardante la compagna di viaggio: “Qualunque cosa succeda, lei all’ora di Beautiful prende il telefonino, si mette le cuffiette, si isola e si guarda la puntata, pure se siamo in una riunione” -la confessione della presentatrice originaria di Monza – .