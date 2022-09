Paolo Bonolis, rivoluzione per Avanti un altro: grossi cambiamenti in vista

Grandi cambiamenti in vista per Avanti un altro nel 2023: le anticipazioni

Finalmente si torna alla normalità anche in televisione dopo che anche nel mondo fuori dalle telecamere tutto sembra essere tornato com’era una volta. Stando a quanto anticipato da TvBlog ci saranno dei grossi cambiamenti per il quiz di Paolo Bonolis che tornerà a gennaio 2023 dopo la consueta stagione tv. Ma quali cambiamenti ci saranno? Non solo il pubblico non avrà più le mascherine, ma non ci saranno più i divisori in plexiglass e poi ci saranno delle new entry nel Salottino retto da Miss Claudia. Dopo mesi di Caduta Libera e di Gerry Scotti l’arrivo del suo collega, con l’amatissimo quiz di Canale 5, sarà come una boccata d’aria fresca.

Paolo Bonolis tornerà il prossimo anno: previsto il pubblico senza mascherine

Novità per Avanti un altro nel 2023: il pubblico non dovrà più indossare le mascherine (una delle principali precauzioni contro il covid-19) e inoltre le persone non saranno più divise da un plexiglass come nelle ultime edizioni. Quindi torneranno i contatti diretti tra gli spettatori in studio e il simpatico conduttore Paolo Bonolis e la sua eterna spalla Luca Laurenti. I siparietti con il pubblico, d’altronde, erano mancati moltissimo a tutti quanti. Ma non sarà l’unica novità dato che all’interno del Salottino farà il suo esordio Acquaman, un ragazzo che porgerà delle domande inerenti al mondo marino.

Nuova Bonas e un altro ingresso nel salottino: le anticipazioni di Avanti un altro

Le registrazioni della nuova edizione di Avanti un altro sono già partite da due settimane e la messa in onda è prevista per il 9 gennaio 2023. Secondo quanto riferito da TvBlog gli episodi previsti per la nuova edizione al momento sono 92. Bisognerà capire se ci saranno ancora gli appuntamenti alla domenica sera che però non hanno registrato ottimi ascolti nella passata stagione televisiva. Oltre all’ingresso di Acquaman, che porgerà ai concorrenti di turno domande sul mondo marino, ci sarà anche l’esordio di Sophie Codegoni nel ruolo di Bonas, completamente rivoluzionata stando alle parole di Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis nonché colei che si occupa del casting).