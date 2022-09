Paolo Fox, oroscopo oggi e domani: cosa dicono le stelle dell’11-12 settembre

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 11, 2022 , in Oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox parla chiaro: il Cancro non deve rivangare il passato

Iniziamo come sempre dalle previsioni di oggi e domani per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: Luna nel segno. Grande voglia di cambiare lavoro. Domani Luna speciale in amore. Possono prendersi dei giorni liberi.

TORO: emozione in più con Venere. Periodo di recupero sul lavoro. Domani si sentiranno più forti del previsto. Recupero lavorativo.

GEMELLI: i conflitti sono da evitare. Meglio fare solo lo stretto necessario. Domani favoriti gli incontri grazie alla Luna. Prudenza sul lavoro.

CANCRO: meglio non rivangare il passato. Si sentono stanchi e nervosi. Domani dubbi in amore. Luna dissonante per il lavoro.

Le previsioni degli altri segni di oggi e domani: favorito l’amore per la Vergine

Si prosegue con l’oroscopo di Paolo Fox dell’11 e 12 settembre per gli altri segni tenendo presente amore, lavoro e fortuna negli incontri:

LEONE: Giove e Luna favorevoli. Scelte importanti sul lavoro. Domani ritorna la fiamma della passione. Rinnovata la voglia di fare.

VERGINE: giornata meno agitata del solito. La stanchezza si fa sentire. Domani favorito l’amore. Non devono fare troppo.

BILANCIA: rappacificazione in amore. Hanno dovuto cambiare molti progetti. Domani Luna opposta. Meglio farsi scivolare le cose addosso.

SCORPIONE: Venere torna favorevole. Le ipotesi di cambiamento non vanno sottovalutate. Domani potrebbero arrabbiarsi facilmente. Cambiamenti favorevoli sul lavoro.

Paolo Fox: cosa dicono le stelle degli ultimi segni? Le previsioni dell’11 e 12 settembre

Senza dimenticare le previsioni della settimana prossima, ecco, dunque, l’oroscopo degli ultimi segni sempre secondo le stelle e i pianeti analizzati dall’astrologo più famoso d’Italia:

SAGITTARIO: meglio nutrire le passioni. Meglio dare un taglio alle preoccupazioni. Domani momento favorito per l’amore. Luna interessante.

CAPRICORNO: sottotono in amore. Possono nascere belle occasioni. Domani si potrà recuperare in amore. Si può anche risolvere una questione professionale.

ACQUARIO: cielo importante per i sentimenti. Attenzione alle spese di troppo. Domani potranno fare centro in amore. Si prospettano dei cambiamenti professionali.

PESCI: grande insoddisfazione. Lo stress dà qualche problema. Domani situazione sentimentale in recupero. L’ambiente di lavoro non piace più.