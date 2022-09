Patrizia De Blanck: “Ho rischiato di morire” la clamorosa confessione

Brutta disavventura per la popolare nobildonna, che fa una rivelazione choc: “Avrei potuto rischiare la vita”

Queste ultime ore sono state particolarmente complicate per Patrizia De Blanck, la quale è stata vittima di un tentato scippo. Quest’ultima ha rivelato su instagram che una volta uscita di casa per recarsi a fare le prove di una trasmissione qualcuno le ha tolto la borsa dalla mano. Per fortuna con lei c’erano due amici, di cui uno ha inseguito il ladro riuscendo a rimpossessarsi della borsa. La nobildonna ha fatto subito sapere ai suoi follower che se non ci fossero stati loro sarebbe potuta finire molto peggio:

“Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa…”

Patrizia De Blanck și scaglia contro gli extracomunitari: “Ci siamo fatti carico dei problemi di altri”

Successivamente la nobildonna ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha rivelato che il ladro pare fosse un extracomunitario. Per tale ragione il suo affondo nei confronti degli immigrati non è tardato ad arrivare:

“Ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità…”

La mamma di Giada De Blanck è quindi arrivata alla conclusione che purtroppo ai nostri delinquenti si sono sommati anche gli stranieri, che hanno fatto diventare le città italiane ancora più pericolose di quello che già erano: “Ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli…”

Patrizia De Blanck su tutte le furie dopo lo sventato furto: “Bisogna ridare dignità a questo Paese”

La madre di Giada De Blanck ha poi concluso questo suo lungo intervento sul social fotografico lanciando un accorato appello al Governo. Difatti quest’ultima non ha nascosto di credere che bisogna prendere provvedimenti seri per rendere le città decisamente più sicure: “Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?” L’accorato appello della nobildonna verrà preso in considerazione? Chissà, intanto una cosa è certa: l’ex concorrente del GF Vip si è presa un bello spavento.