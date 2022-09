Patrizia Rossetti pronta ad abbandonare il GF Vip: “Non posso stare”

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 21, 2022 , in Grande Fratello

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente fa una clamorosa confessione: “Pronta a lasciare”

Patrizia Rossetti ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani poco più di 24 ore fa, ma non si è risparmiata nel raccontare la sua vita a 360 gradi. Tra una chiacchiera e l’altra nelle scorse ore ha anche colto la palla al balzo per fare una rivelazione choc. Di cosa si tratta? Come ha riportato il portale Biccy.it, la gieffina ha rivelato che non resterà a lungo nel reality:

“Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io ho un sacco di cose da fare…”

Patrizia Rossetti spiega perchè lascerà il reality show vip: “Devo occuparmi personalmente di una cosa importante”

Successivamente la popolare conduttrice, come riportato dal portale web di gossip Biccy.it, ha rivelato il motivo per cui abbandonerà molto prima del previsto il Grande Fratello Vip. Cosa ha detto? Ha semplicemente confessato di dover seguire in prima persona la vendita della sua casa, anche se al momento ha dato la delega al suo agente:

“La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro…”

La Rossetti, che ieri ha fatto una confessione intima, ha poi fatto sapere che dietro questa vendita ci sono stati infiniti problemi che l’hanno fatta molto soffrire: “Ho sofferto. Ci sono state delle problematiche assurde per questa vendita…”

GF Vip, la concorrente rassicura: “Ho già informato Alfonso Signorini”

Patrizia Rossetti ha poi tenuto a precisare di aver già informato il conduttore del reality show, il quale ha dato l’ok:

“Se lui mi avesse detto di no o avesse messo paletti non sarei entrata. Lui mi ha detto ok anche qualche settimana…”

Quindi la conduttrice ha confessato che sarà molto felice di uscire contro un giovane inquilino vip, che dalla sua ha tantissimi follower che faranno di tutto per salvarlo dalla nomination: “Sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower…” Ovviamente i telespettatori su twitter hanno già espresso il loro più totale disappunto perchè la vorrebbero vedere nella Casa di Cinecittà il più a lungo possibile.