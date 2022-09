Patrizia Rossetti dà subito scandalo al GF Vip: “Sono quattro anni che…”

Grande Fratello Vip, la nuova concorrente non lo nasconde: “Sono quattro anni che non faccio l’amore”

L’ingresso nella casa più spiata dagli italiani di Patrizia Rossetti non è certo passato inosservato. Difatti quest’ultima ha subito raccontato agli altri inquilini vip della sua vita privata senza alcun tipo di filtro. E stanotte, tra una chiacchiera e l’altra, si è lasciata andare facendo una clamorosa confessione intima. Cosa ha detto? Come riportato dal blog Biccy.it ha confessato che sono esattamente 4 lunghi anni che non ha rapporti con nessuno. Difatti la conduttrice, dopo aver chiuso con l’ex marito, non è più riuscita a trovare nessuno con cui avere dell’intimità: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno…”

Patrizia Rossetti senza filtri nella casa più spiata dagli italiani: “Molti ragazzini mi corteggiano”

La concorrente del Grande Fratello Vip, dopo aver rivelato di non fare l’amore da ormai quattro lunghi anni, ha anche colto la palla al balzo per fare un’importante precisazione. Di cosa si tratta? Come riportato da Biccy.it non ha nascosto agli altri inquilini che le occasioni non le sono certe mancate, ma non riesce più ad aprirsi come un tempo:

“Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa….”

La neo gieffina, che poco prima di fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà ha dichiarato di non avere più niente da dimostrare, ha anche confessato che con il passare degli anni è diventata sempre più esigente: “Preferisco stare da sola piuttosto che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata…”

GF Vip, la nuova inquilina della Casa fa una confessione molto intima: “Voleva portarmi solo a letto”

Patrizia Rossetti ha poi confessato agli altri inquilini della Casa di Cinecittà che poco tempo fa è stata corteggiata sui social da un ragazzo di soli 30 anni, ma di aver preferito non dargli corda perchè sicura che l’unico suo obiettivo era quello di portarla a letto:

“A me non interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via…”

Ha poi ribadito il fatto di aver sempre avuto diverse perplessità nei confronti di corteggiatori così giovani perchè certa che l’obiettivo non sia mai quello di creare qualcosa di concreto: “Io non voglio quello…”