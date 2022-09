Patrizia Rossetti, duro sfogo di Maria Teresa Ruta: “Voglio un confronto!”

La concorrente del GF Vip 7 ha spiazzato la sua collega: “Da lei non me lo sarei aspettato!”

Tra i protagonisti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, c’è anche Patrizia Rossetti. Dopo la frecciata di Guenda Goria indirizzata alla gieffina, ha rotto il silenzio anche Maria Teresa Ruta. Quest’ultima ai microfoni di thepipol_tv non ha nascosto di essere rimasta delusa, per ciò che ha dichiarato la sua collega quando lei si trovava nella casa di Cinecittà:

“Sono rimasta interdetta! Da lei proprio non me lo sarei aspettato!“.

L’ex gieffina pronta ad affrontare la nota conduttrice: “Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia!”

Patrizia Rossetti nonostante ha da poco fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 7 sta facendo parlare di lei, dopo che Guenda Goria ha riportato in un tweet delle sue parole pronunciate durante la partecipazione di sua madre Maria Teresa Ruta al noto reality. Quest’ultima è intervenuta sulla questione in un’intervista concessa a thepipol_tv, lasciandosi andare a un durissimo sfogo: “Ha fatto con me Pechino Express e credevo ci fosse un’amicizia pulita”. A questo punto l’ex gieffina ha svelato un retroscena sul suo rapporto con la conduttrice e testimonial italiana, che ha dato subito scandalo: “Prima che lei entrasse all’interno della casa le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio”. Successivamente ha precisato che a seguito dell’ingresso della collega nella famosa casa sono spuntati fuori su tutti i social le dichiarazioni che la stessa aveva fatto contro di lei, quando si trovava nel reality. L’ex moglie di Amedeo Goria ha reso nota la sua immensa delusione: “Cose che purtroppo non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia è intervenuta, io ci sono solo rimasta male”. L’ex gieffina oltre a lanciare una stoccata alla collega: “Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla d’Urso”, ha fatto una richiesta ben precisa al progamma condotto da Alfonso Signorini:

“Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?”.

La frecciata della giovane pianista a Patrizia Rossetti: “Ecco cosa disse su mia madre”

Nelle scorse ore non è sfuggito ai tanti utenti della rete l’attacco di Guenda Goria, alla nuova concorrente del GF Vip 7. L’ex gieffina ha commentato con sarcasmo la prima puntata del reality, lanciando una frecciatina alla 63enne: “Disse su mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Benvenuta! La coerenza”. L’attrice e pianista poi in collegamento con il programma Mattino 5 dopo aver sottolineato: “Non potevo esimermi” si è lasciata andare lo stesso a dei complimenti nei confronti della gieffina della nuova edizione: “Secondo me sarà un grande concorrente. Lei ha un carattere molto forte e burbero e penso che sia un ottimo elemento al di là delle frecciatine”.