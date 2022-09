Patrizia Rossetti ha le idee chiare sul GF Vip: “Niente da dimostrare”

Grande Fratello Vip, la nuova concorrente rompe il silenzio: “Sono soddisfatta di ciò che ho fatto”

Ieri mattina il portale DavideMaggio.it ha svelato in anteprima assoluta tutta la lista ufficiosa dei concorrenti della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Tra i nomi in lista c’è anche quello di Patrizia Rossetti, che proprio sull’ultimo numero del magazine Nuovo ha rilasciato una lunga intervista. In questa occasione il giornalista ha fatto presente alla conduttrice che in passato sono stati tanti ad aver accettato di partecipare al reality nella speranza di poter rilanciare la propria carriera. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito dichiarato di non far parte di questa categoria, anche perchè non crede di aver bisogno di dimostrare alcunché:

“Sono soddisfatta di ciò che ho fatto nella mia carriera…Non ho nulla da dimostrare…”

Patrizia Rossetti prima del reality show confessa: “Ecco cosa mi aspetto”

Successivamente la concorrente della prossima edizione del Grande Fratello Vip, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha tenuto a precisare di non aspettarsi nulla da questa esperienza, anche se non ha certo nascosto il fatto che se dovesse portarsi a casa la vittoria ne sarebbe felice:

“Non mi aspetto né la vittoria, né di lavorare di più dopo…In genere non succede mai…”

La prossima inquilina vip della casa del reality show (QUI per consultare la lista dei concorrenti) ha poi rivelato di essere molto elettrizzata dal poter vivere a stretto contatto con tante persone molto diverse l’una dall’altra: “Mi piace l’idea di mettermi alla prova condividendo le mie giornate con persone di età e cultura diverse…”

Sonia Bruganelli e Orietta Berti, l’opinione della nuova concorrente: “Mi piacciono”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto a Patrizia Rossetti di dire la sua sulle due opinioniste del Grande Fratello Vip. E la conduttrice ha subito dichiarato di provare una profonda stima per entrambe:

“Sonia mi piace perchè è arguta e tagliente, mentre Orietta è un ‘tortellino’, tenera e buona, ma non te le manda a dire…”

La Rossetti, parlando della sua vita privata, non ha poi nascosto di essere pronta a rinnamorarsi: “Magari potrebbe accadere proprio nella Casa…” Qualche inquilino vip potrebbe farla capitolare?