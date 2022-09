Pierluigi Diaco stroncato da un noto giornalista: “È televisivamente negato”

Bella Mà, il ritorno in Tv del popolare conduttore non convince il giornalista: il duro affondo

Oggi è andata in onda la prima puntata del nuovo programma pomeridiano di Rai Due condotto da Pierluigi Diaco. E ovviamente sui social sono stati tanti i telespettatori e gli addetti ai lavori ad esprimere la propria opinione sia sulla conduzione che sul format. E tra i tanti commenti su twitter c’è chi non ha promesso per niente il presentatore. Difatti il giornalista de Il Fatto Quotidiano e Dagospia non ha nascosto di credere che il conduttore sia assolutamente negato televisivamente (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “La carriera di Diaco è un mistero, televisivamente è negato…”

Pierluigi Diaco ed il suo nuovo programma distrutto dal giornalista: “E’ imbarazzante”

Il giornalista Giuseppe Candela, sempre in questo suo intervento su twitter, dopo aver criticato duramente il conduttore, non ha fatto sconti neppure per il nuovo programma di Rai Due, Bella Mà, asserendo che dopo pochi minuti è stato sopraffatto da un certo imbarazzo:

“Ma il punto è proprio televisivo: un programma a cui lavorano da mesi che suscita imbarazzo dopo pochi minuti…”

Candela ha rivelato di credere che la nuova trasmissione quotidiana di Rai Due non abbia davvero alcun senso: “Perché non ha senso…”

La carriera di Diaco è un mistero, televisivamente è negato, l'amicizia con la Meloni ecc. Ma il punto è proprio televisivo: un programma a cui lavorano da mesi che suscita imbarazzo dopo pochi minuti. Perché non ha senso. #bellamà — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 12, 2022

Giuseppe Candela non ha alcun dubbio: “Potevano benissimo allungare ore 14”

A stretto giro il giornalista de Il Fatto e Dagospia ha poi pubblicato un altro post in cui non ha fatto mistero di credere che la dirigenza di Rai Due avrebbe fatto una mossa più azzeccata allungando Ore 14 di Milo Infante aggiungendo una perte più leggera invece di spendere soldi nel nuovo programma di Pierluigi Diaco:

“Aggiungo. A questo punto potevano allungare Ore 14, aggiungere una parte leggera, farlo durare di più e magari affiancare un volto femminile a Infante…”

Il giornalista ha poi colto la palla al balzo per sferrare un’ultima frecciata velenosa nei confronti del conduttore di Bella Mà facendo presente ad un suo follower di non capire ancora il motivo per cui sia tra gli autori del Maurizio Costanzo Show: “Considero altrettanto un mistero il sostengo di Costanzo che lo ha scelto come autore del Costanzo Show…”