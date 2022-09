Pomeriggio 5, Barbara d’Urso sconvolta: disperazione per la sua ospite

Barbara d’Urso si commuove in diretta per la tragedia di una sua ospite: “Ho perso il marito e il figlio”

Oggi è andata in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. E la conduttrice ha subito esordito dicendo di essere stata costretta a stravolgere la scaletta della puntata a causa dell’alluvione che ha colpito le Marche. Poco dopo i saluti di rito si è collegata subito con la sua inviata, che oggi si è precipitata nelle zone alluvionate per aggiornare sulla situazione. In questa occasione ha anche intervistato una donna, che purtroppo nell’alluvione ha perso contemporaneamente sia il marito che il figlio. Prima di parlare con la signora, la d’Urso ha voluto ringraziarla sentitamente per aver deciso di intervenire in diretta, soprattutto per quello che le è successo:

“Volevo veramente ringraziare tantissimo Adriana di essere qui perchè dopo quello che le è successo ieri sera ho il cuore piccolo, piccolo…”

A quel punto ha preso la parola la signora, che ha dichiarato di aver vissuto davvero un incubo ieri sera: “Ho perso un marito di 65 anni e un figlio di 25 per andare a recuperare l’auto in garage…”

Pomeriggio Cinque: il drammatico racconto dell’ospite lascia senza parole la conduttrice

Successivamente Barbara d’Urso ha lasciato che la signora, la quale ha purtroppo perso sia il figlio che il marito in questa terribile alluvione nelle Marche, si sfogasse raccontando nei dettagli ciò che è successo alla sua famiglia. La conduttrice, che già oggi su twitter ha espresso tutto il proprio sostegno ai cittadini colpiti da questa terribile tragedia, ha quindi ascoltato in religioso silenzio la testimonianza della signora non nascondendo tutta la sua commozione ed ammirazione per la forza che sta mostrando. Una volta che quest’ultima ha terminato il suo sfogo la conduttrice del rotocalco ha voluto parlare con il meteorologo Giuliacci chiedendogli se tragedie simili possono capitare in qualsiasi momento. E quest’ultimo ha risposto affermativamente:

“Purtroppo il clima sta cambiando così tanto rapidamente che questi eventi eccezionali sono imprevedibili…Prima capitavano ogni 100/200 anni…Adesso ogni anno…”

La presentatrice ha quindi ripreso la parola per mettere in guardia i suoi telespettatori: “Bisogna sempre essere pronti…”

Salta l’intervista a Carlo Calenda, che dichiara: “L’alluvione adesso è prioritaria”

Barbara d’Urso ha poi chiuso l’argomento intervistando come da programma il leader del partito politico Azione, il quale però ben capendo la situazione ha subito fatto sapere di credere sia giusto far saltare l’intervista per dare il giusto spazio a questo dramma, che ha colpito nel profondo tutti gli italiani:

“Rimandiamo l’intervista, l’alluvione adesso è prioritaria…Credo che le persone debbano essere interessate su ciò che sta succedendo lì…Faremo un’altra volta…Quando ci sono le tragedie è giusto fare un passo indietro…”

La presentatrice di Pomeriggio Cinque ha quindi ringraziato sentitamente il leader politico, asserendo di aver apprezzato molto il suo gesto.