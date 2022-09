Barbara d’Urso sotto choc: “È una tragedia enorme”, ore di grande paura

Alluvione nelle Marche, la conduttrice è rimasta senza parole: il suo amaro sfogo

Un violento maltempo si è abbattuto questa notte sulle Marche creando diversi problemi. Purtroppo si segnala che in provincia di Ancona si contano 10 morti e al momento 4 dispersi a seguito di un’alluvione che ha reso le strade dei veri e propri fiumi. Questo drammatico evento ha colpito nel profondo anche Barbara d’Urso, che su twitter ha voluto dire la sua. Cosa ha detto? Non ha certo fatto mistero di credere sia una tragedia (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme…”

Barbara d’Urso vicina ai cittadini delle Marche colpiti dall’alluvione: “Un abbraccio a tutti”

La popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, sempre in questo suo post su twitter, dopo aver rivelato di essere rimasta davvero senza parole di fronte a determinate immagini di devasto legate all’alluvione nelle Marche, non ha fatto mancare la sua vicinanza alle popolazioni colpite: “Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche…” E anche i numerosi follower della presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, la quale ieri ha intervistato Elena Morali, si sono immediatamente precipitati per farle i complimenti perchè anche questa volta ha dimostrato di avere tanta sensibilità.

Sono attonita davanti a queste immagini… Una tragedia enorme… Un abbraccio a tutti gli amici di Senigallia e delle Marche… #alluvione

pic.twitter.com/zT7azMrrGQ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 16, 2022

Pomeriggio Cinque anticipazioni: la conduttrice parlerà in puntata dell’alluvione nelle Marche

Barbara d’Urso parlerà abbondantemente oggi in puntata dell’alluvione che ha colpito le Marche e che ha causato diversi morti. Oltre ai fatti di cronaca più importanti della giornata, ampio spazio verrà dedicato alla Regina d’Inghilterra morta poco più di una settimana fa. I funerali sono previsti lunedì prossimo e verranno seguiti in diretta da Silvia Toffanin con uno speciale Verissimo. Insomma anche la puntata di oggi sarà ricca di argomenti. Si ricorda infine che la presentatrice oggi avrà in studio anche il leader di Azione Carlo Calenda. Sarà il primo di tanti leader politici che andranno ospiti dalla d’Urso in questi giorni per parlare del loro programma elettorale in vista delle imminenti elezioni.