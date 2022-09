Pomeriggio 5, ospite choc: “Mi hanno drogato”, Barbara d’Urso basita

Pomeriggio Cinque, ospite fa una confessione choc in diretta: “Sono stato drogato”

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella prima parte della trasmissione Barbara d’Urso ha intervistato un ospite, che ha fatto una confessione spiazzante in diretta. Di cosa si tratta? Dal letto d’ospedale ha rivelato di essere stato drogato da una persona, che successivamente gli ha rubato gli anelli dalle mani:

“Mi ha dato un caffè…E dopo averlo bevuto ho perso conoscenza…Non ho capito più niente…Nel dormiveglia ho visto che mi ha tolto gli anelli dalle dita…”

Una confessione che ha lasciato basita la popolare conduttrice partenopea, che si è limitata a dire: “Potevi anche sbattere la testa quando hai perso i sensi…”

Barbara d’Urso in diretta confessa: “Io ci metto sempre il cuore nelle cose”

Successivamente la conduttrice ha messo in contatto l’ospite drogato e derubato con la sua famiglia, che ha voluto infondergli coraggio: “Dai, non mollare…” Ha poi preso nuovamente la parola la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, che ieri ha perso la sfida degli ascolti con il suo principale competitor, per fargli una promessa:

“Appena starai meglio ed io avrò un po’ più tempo ci vediamo a Napoli per andarci a bere un caffè insieme…”

E l’ospite, con le lacrime agli occhi, ha accettato di buon grado, asserendo di non vedere l’ora. Quest’ultimo le ha inoltre voluto fare i più sinceri complimenti per il modo in cui ha dato risalto a tutta questa brutta faccenda: “Sei una grande donna…” La d’Urso ha quindi ringraziato, cogliendo l’occasione per dire a tutti che solitamente ci mette sempre il cuore in tutto ciò che fa: “Io ci metto sempre il cuore nelle cose…Che piaccia o no…”

Pomeriggio 5, altra ospite lascia senza parole la conduttrice: “Ma stai scherzando?”

Nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso ha poi parlato di diete con i suoi numerosi ospiti. E tra loro c’era anche la famosa velona, Emanuele Aurizi, che oggi in diretta ha fatto una rivelazione clamorosa. Cosa ha detto? Ha confessato di aver avuto un prolasso addominale per il fatto di aver perso e preso continuamente peso:

“La pancia mi sta creando problemi a livello funzionale…Per lavarmi mi sono slogata un polso per alzare tutta la massa dell’addome…”

Motivo per cui ha deciso di operarsi. La conduttrice è quindi rimasta scioccata: “Ma stai scherzando?”. Poco dopo ha lanciato la clip in cui la Aurizi è stata visitata dal professor Lorenzetti, che presto la opererà.