Ascolti, Alberto Matano si impone ancora: niente da fare per Barbara d’Urso

Ascolti La vita in diretta: il giornalista vola al 21.86% di share, concorrenza spazzata via

Ieri è tornato in onda Alberto Matano con il suo rotocalco pomeridiano di Rai Uno dopo lo stop forzato di lunedì scorso dovuto allo sciopero indetto dai lavoratori Rai. E i telespettatori l’hanno subito premiato facendogli registrare un nuovo record. Difatti nell’anticipazione del programma è stato seguito da 1 milione e 545 mila spettatori a casa con il 19.44%, mentre nella trasmissione vera e propria ha ottenuto 2 milioni e 15 mila spettatori segnando poco meno del 22% di share. Ascolti eccellenti che hanno spazzato via la concorrenza rappresentata da Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio Cinque, che comunque ha ottenuto risultati discreti.

Barbara d’Urso perde la sfida degli ascolti con il suo competitor: tutti i dati

La popolare conduttrice partenopea, nonostante ieri abbia perso la sfida degli ascolti con Alberto Matano e la sua La vita in diretta, può comunque festeggiare per il buonissimo risultato ottenuto. Difatti la presentatrice, che ieri a Pomeriggio 5 ha ripreso un suo ospite in diretta, ha ottenuto nella prima parte della trasmissione 1 milione e 593 mila spettatori e il 18.93%, mentre nella seconda dove ha affrontato argomenti più leggeri è stata seguita da 1 milione e 687 mila telespettatori con il 17.65% di share (nella parte denominata ‘saluti’ ha invece ottenuto un buon 15.3%). Ascolti buonissimi, nonostante il suo compatitor sia ancora molto lontano. Tuttavia la stagione Tv è lunga e la situazione potrebbe sempre ribaltarsi.

Morto Bruno Arena, il dolore della popolare conduttrice: “Sei stato un caro amico”

In queste ultime ore è purtroppo venuto a mancare l’attore comico del duo I Fichi d’India. E sono stati tanti i vip che hanno voluto scrivere sui social un post per dargli l’ultimo saluto. Tra loro anche Barbara d’Urso, che su twitter ha voluto ricordare ai suoi numerosissimi follower che è stato un suo carissimo amico, aggiungendo ovviamente di essere particolarmente dispiaciuta per questa inaspettata perdita:

“Ciao Bruno, sei stato un caro amico e ci hai fatto divertire tutti con la tua straordinaria ironia…”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi tenuto a chiarire che gli artisti non muoiono mai. I fan che hanno commentato questo post si sono uniti al dolore della famiglia.