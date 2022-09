Raoul Bova gela Rocio Munoz Morales: “L’intenzione di sposarla c’è, ma…”

Rocio Munoz Morales ed il suo compagno pronti a sposarsi? Parla lui

Oggi Raoul Bova ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 uscito in tutte le edicole. Ed in questa circostanza ha parlato del suo documentario intitolato ‘The lost beauty – La bellezza perduta: Siria’ presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia. Il giornalista ha anche colto la palla al balzo per fargli presente che ormai è da tempo che sta insieme all’attrice spagnola, con la quale ha avuto anche due figli. Per tale ragione ha chiesto all’attore quando le chiederà la mano. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha subito risposto di sapere bene che la sua compagna è da tanto tempo che aspetta la proposta, aggiungendo però che al momento non c’è tempo per organizzare l’evento:

“So che lei aspetta la mia proposta, ma al momento non abbiamo tempo per organizzare il tutto, siamo troppo impegnati con il lavoro…”

Raoul Bova fa una confessione: “Magari io e la mia compagna ci sposiamo il prossimo anno”

Successivamente il popolare attore, sempre in questa sua intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, ha chiarito che comunque l’intenzione di sposare la compagna Rocio Munoz Morales c’è sicuramente, aggiungendo che forse potrebbe essere il prossimo anno il momento giusto per fare questo grande passo: “L’intenzione c’è, però, da parte di entrambi…Forse il prossimo anno…” L’attore, il quale ha fatto una confessione su Terence Hill, ha poi rivelato di essere certo che nel momento in cui sposerà Rocio sarà una sorpresa davvero per tutti.

L’attore orgoglioso della sua compagna: “Sta facendo una carriera splendida”

Il giornalista del settimanale Novella 2000 ha poi fatto presente a Raoul Bova che la sua compagna Rocio Munoz Morales è stata la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, chiedendogli se si è emozionato. E quest’ultimo ha subito risposto di non averle dato nessun consiglio perchè è già molto brava:

“Non ha bisogno certo dei miei consigli…Rocio sta facendo la sua splendida carriera, è molto apprezzata e la sostengo in tutti i modi possibili…”

L’attore non ha poi fatto mistero di essere davvero fiero di lei: “Sta scalando la vetta nel mondo del cinema…”