Don Matteo, Raoul Bova non si trattiene su Terence Hill: “Si sente…”

Sta vivendo un momento d’oro Raoul Bova, entrato nel cast della fiction di Rai1, dopo il successo di Buongiorno Mamma! che avrà una seconda stagione. L’attore ha presentato alla mostra di Venezia il suo film “The lost beauty – La bellezza perduta: Siria” ed è pronto a girare altri otto documentari. Ripercorrendo l’anno trascorso l’attore ha svelato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni come è stato entrare nel cast della serie tv con protagonista Mario Girotti:

“Sono onorato di essere entrato in una produzione storica come questa e di proseguire il cammino che ha percorso Terence Hill per tanti anni”.