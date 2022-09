Reazione a catena, che mazzata per gli Affiatati: dispiaciuto Marco Liorni

Profonda delusione per i campioni di Reazione a catena: sfumata una vincita molto alta

Non è finita come speravano la puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, lunedì 5 settembre 2022, per Manuela, Eleonora e Mattia, campioni in carica da qualche giorno, i quali hanno visto sfumare una vincita parecchio alta, di quasi 45.000€. Partendo da ‘SPAZIO’ e ‘GUIDA’, rispettivamente il primo e il terzo elemento come si vede nella grafica dell’immagine in alto, hanno dato ‘COMODO’ come risposta ufficiale, ma Marco Liorni ha dovuto comunicare loro che purtroppo la parola che li avrebbe fatti vincere era invece un’altra, ossia ‘CORRIDOIO’. Niente da fare, quindi, per i tre concorrenti, che potranno ritentare la fortuna nell’appuntamento di domani, se riusciranno a difendere il loro titolo di campioni.

Gli Affiatati delusi a Reazione a catena: non è andata granché bene neanche ieri al gioco finale

“Peccato, perchè la cifra in palio era alta” ha commentato dispiaciuto Marco Liorni dopo la mancata vittoria dei campioni di Reazione a catena, i quali nella puntata di ieri hanno vinto ma la cifra rimasta all’ultimo step del gioco era molto bassa: hanno infatti portato a casa poche centinaia di euro, dunque la vittoria è stata un po’ amara.

Intesa vincente di grande tensione tra gli Affiatati e i Quasi Quasi

E’ andata anche peggio, oggi, agli sfidanti, i Quasi Quasi, i quali hanno svelato a Marco Liorni all’inizio della puntata di aver scelto di dare questo nome alla loro squadra poiché per anni hanno seguito la trasmissione da casa fino a dire “Quasi quasi partecipiamo”. All’intesa vincente si sono fermati a 12 punti i nuovi arrivati, contro i 15 dei campioni: pur giocando bene un raddoppio pochi secondi prima dello scadere del tempo, per gli sfidanti le cose si sono messe male fermandosi, appunto, a pochi punti dal pareggio, come il conduttore ha fatto notare al momento della sconfitta, tra gli applausi di consolazione degli spettatori presenti nello studio Rai di Napoli.