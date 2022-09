Tensione a Reazione a catena: vittoria amara per i campioni, gli Affiatati

Reazione a catena: gli Affiatati si sono confermati campioni ma hanno vinto pochissimo

Non è finita nel migliore dei modi la puntata di oggi, domenica 4 settembre 2022, del gioco che rinfresca la mente dell’estate di Rai1 condotto da Marco Liorni: Eleonora, Mattia e Manuela, campioni da ieri sera, quando hanno sconfitto i Tre allo Spiedo, oggi sono infatti riusciti ad indovinare la risposta corretta al gioco dell’ultima catena, ma non hanno portato a casa granché, avendo ridotto a poche centinaia di euro il montepremi a causa dei troppi errori commessi nella scelta delle parole. Per loro, dunque, solo 485€.

Sfida tra gli Affiatati e i Dopo l’Una nella puntata di Reazione a catena andata in onda oggi

La cifra indicata alla fine del paragrafo precedente è stata vinta dai campioni di Reazione a catena, come accennato nel paragrafo precedente, al termine di un’ultima catena parecchio sofferta. Alla fine, comunque, i tre concorrenti, partendo dal primo e dal terzo elemento visibili nella grafica della foto in alto, rispettivamente ‘FILO’ e ‘BASE’, hanno dato ‘MINIMO’ come risposta, e il padrone di casa Marco Liorni ha annunciato la vittoria. E’ andata un po’ meno bene, invece, ieri sera: dopo un’intesa vincente giocata benissimo, con un punteggio di ben 18 punti, tanto da surclassare i precedenti campioni, Eleonora, Manuela e Mattina al gioco finale non ce l’hanno fatta.

Marco Liorni e la battuta a Manuela degli Affiatati: “Tua figlia si ingelosisce…”

All’inizio della trasmissione, i campioni di Reazione a catena si sono resi invece protagonisti di una piccola gag con il conduttore, il quale ha informato i telespettatori che Manuela ha un’altra figlia a casa, Serena, alla quale è stato mandato un saluto: “Fai bene a salutarla da qui altrimenti si ingelosisce” ha commentato scherzosamente Marco Liorni, sul quale nei giorni scorsi un noto personaggio ha rotto il silenzio parlando del suo futuro in tv.