Reazione a catena, che tonfo: finale amaro per le campionesse Tre e un Quarto

Mancata vittoria dopo due trionfi per le campionesse in carica nel gioco che rinfresca la mente

Non c’è due senza tre, dice il proverbio, ma per le Tre e un Quarto a Reazione a catena, almeno per oggi, il tre non c’è stato: dopo due vittorie consecutive, nella puntata andata in onda nel preserale di oggi, sabato 24 settembre 2022, è infatti arrivata per loro la sconfitta, ma solo al gioco finale, vale a dire che non hanno perso il titolo, semplicemente non hanno portato a casa la somma a disposizione. C’erano circa 15.000€ in palio, ma Elisa, Letizia e Carolina non hanno capito che la risposta corretta era ‘DITTA’.

Marco Liorni dispiaciuto per la vittoria sfumata delle campionesse, le Tre e un Quarto

Erano ‘CASA’ e ‘COMPAGNIA’ rispettivamente il primo e il terzo elemento al gioco dell’ultima catena nella puntata di oggi del gioco del preserale estivo di Rai1 ma, come raccontato nel paragrafo precedente, le tre concorrenti provenienti da Varese, campionesse ormai da molte puntate, hanno dato un’altra parola come risposta. Niente da fare, quindi: la puntata per loro si è chiusa con la soddisfazione di averci provato, ma senza vittoria. Ieri sera, invece, non si aspettavano di vincere di nuovo dopo il tronfo di giovedì, motivo per il quale il finale della puntata è stato incredibile.

Reazione a catena: nella puntata di oggi sfida tra le Tre e un Quarto e i Tap Model

Vista la loro bravura, Elisa, Carolina e Letizia avranno sicuramente modo di rifarsi nei prossimi appuntamenti della trasmissione di Marco Liorni aggiungendo ulteriore denaro all’alta somma già vinta nelle puntate che si sono concluse senza una vittoria. Stasera, comunque, all’intesa vincente sono andate benissimo difendendo alla grande il titolo di campionesse contro gli sfidanti, i Tap Model, un ragazzo e due ragazze i quali hanno spiegato di aver scelto di dare questo nome alla loro squadra non essendo molto alti e, ha ironizzato uno di loro: “Anche per via della bellezza…”.