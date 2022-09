Le Tre e un Quarto senza parole: finale incredibile a Reazione a catena

Reazione a catena: seconda vittoria consecutiva questa sera per le campionesse in carica

Non credevano alle loro orecchie Letizia, Elisa e Carolina, le campionesse del programma condotto da Marco Liorni, alla fine della puntata andata in onda oggi, venerdì 23 settembre 2022, quando il padrone di casa ha annunciato loro di aver vinto. Una vittoria, quella di oggi, arrivata dopo il trionfo di ieri, quindi la seconda in due giorni, cosa accaduta non di frequente nelle varie edizioni della trasmissione. Non hanno vinto una cifra altissima le tre concorrenti provenienti da Varese, ma è comunque una bella somma che si aggiunge a quelle vinte nelle puntate precedenti: come indica la grafica della foto in alto, stasera si sono aggiudicate esattamente 4.500€.

Marco Liorni si complimenta con le campionesse di Reazione a catena per l’ennesima vittoria

Ragionando sul primo e sul terzo elemento, rispettivamente ‘FERRO’ e ‘MAJORETTE’, le Tre e un Quarto, dopo alcuni secondi di esitazione, hanno dato ‘MAZZA’ come risposta. Sono seguiti alcuni istanti di suspance e alla fine, a sorpresa, Marco Liorni ha annunciato loro, appunto, la vittoria, mentre all’inizio della trasmissione si è complimentato per il trionfo di ieri, ricordando che a premiarle è stata la parola ‘POSIZIONE’, che hanno indovinato senza problemi dopo un’ultima catena ricca di tensione e anche un po’ di paura, avendo saputo, poco prima di scoprire l’esito della risposta, di aver pronunciato, tra le parole prese in esame, proprio quella corretta…

Reazione a catena, niente da fare per gli sfidanti: non ce l’hanno fatta a strappare il titolo alle Tre e un Quarto

A tentare di spodestare le campionesse nel gioco che rinfresca la mente oggi è toccato agli Scilla e Cariddi, concorrenti provenienti dalla Sicilia, che però all’intesa vincente non hanno avuto la meglio sulle fortissime avversarie, ormai entrate ufficialmente tra le squadre più brave non solo di questa edizione ma di tutta la storia del programma.