Rita Dalla Chiesa, retroscena candidatura elezioni: “Non ha bisogno di…”

Mancano poche ore alle elezioni politiche 2022, che vedono la candidatura di Rita Dalla Chiesa in Puglia con Forza Italia, partito del quale in passato ha fatto parte Iva Zanicchi. E proprio la cantante ha detto la sua sulla scelta della conduttrice di entrare in politica. Intervistata dal settimanale Nuovo, Iva ha dichiarato, in riferimento alla possibilità di dare consigli a Rita: “Non mi permetterei mai di dargliene, non credo ne abbia bisogno”.

“Con la sua semplicità e la sua umanità, sono certa che conquisterà gli elettori” ha dichiarato inoltre la cantante che a breve vedremo in gara a Ballando con le stelle, non nascondendo di volerle un gran bene e dicendosi convinta che avrà, politicamente parlando, il successo che merita. Iva ha poi spiegato che essere un personaggio così noto può rivelarsi un’arma a doppio taglio se si decide di entrare in politica, ricordando: “Quando mi sono presentata alle Europee mi hanno fatta a fette”.

Purtroppo gli artisti, anche se fanno politica con passione e responsabilità, raramente vengono premiati

Prima di concludere le sue dichiarazioni su Rita, Iva Zanicchi è tornata a ribadire di essere convinta del suo successo in politica asserendo: “Un personaggio come lei, figlia di un grande eroe come il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, non correrà il pericolo che ho corso io”. Intanto recentemente una fan ha criticato la Dalla Chiesa per la sua decisione di faare politica, scrivendo una lettera al settimanale NuovoTv, indirizzata ad Alessandro Cecchi Paone per la sua rubrica della posta, ma il giornalista ha difeso a spada tratta la collega.