Roberta Capua, puntata difficile di Estate in diretta: “Non ce la sentiamo…”

Estate in diretta ultima puntata, apertura difficile per i due conduttori: “Non è il caso di fare il nostro ingresso”

Oggi venerdì 2 settembre i due conduttori di Rai1 hanno salutato i telespettatori, da lunedì prossimo, infatti, com’è noto la linea passerà a La vita in diretta di Alberto Matano. Tuttavia per Gianluca Semprini e Roberta Capua non è stata una puntata facile ed il motivo lo ha rivelato la stessa conduttrice campana:

“Oggi è la nostra ultima puntata di questa edizione e avremmo voluto entrare e fare il nostro ingresso come sempre, ma non c’è sembrato il caso, perché proprio in questo momento sta arrivando il feretro della piccola Alessia, la bambina che è morta a causa del crollo dell’altalena…Non ce la siamo sentita.”

Roberta Capua provata per la scomparsa della piccola Alessia: “C’è dolore e rabbia”

La triste storia della piccola Alessia Prendi, morta a soli 12 anni per il crollo dell’altalena su cui stava giocando sotto gli occhi dei suoi amici, rimasti sconvolti per ciò a cui hanno assistito, ha sconvolto ed intristito tutti. Ed in queste ore stanno emergendo nuovi dettagli che rendono questa storia ancora più tragica e triste. Infatti sembra che l’altalena sia stata inaugurata poco tempo ma, evidentemente, non è stato controllato bene il suo stato e la sua sicurezza visto quello che è successo. E la conduttrice di Estate in diretta, provata e segnata dalla morte della piccola, ha ammesso:

“Ci sconvolge che era il primo giorno del parco giochi. C’è dolore e rabbia.”

Estate in diretta, Gianluca Semprini in difficoltà: “Proviamo ad alleggerire”

Il talk di Rai1, così come la sua versione della stagione invernale, si contraddistingue nel cambiare subito argomento e passare da argomenti di cronaca nera a quelli di gossip e più leggeri. E per questo il conduttore e giornalista dopo aver seguito, insieme a Roberta Capua, l’arrivo del feretro della bambina in evidente difficoltà ha dovuto cambiare argomento: “Affronteremo anche argomenti più leggeri perché questa è la nostra ultima puntata” Ed in effetti subito dopo c’è stata l’irruzione di Alberto Matano che prima ha ringraziato i conduttori e dopo ha fornito delle anticipazioni sulla nuova edizione del suo talk.