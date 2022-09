Roberta Capua, dolore a Estate in diretta: “Apriamo con una triste notizia”

Estate in diretta, la conduttrice apre la puntata addolorata: “Triste notizia, è morta una bimba”

La puntata di oggi del talk di Rai1 è stata aperta con una triste notizia, quella della morte di una bambina di appena 12 anni. Roberta Capua addolorata ha infatti annunciato in apertura di trasmissione:

“Apriamo con la brutta notizia della morte di una bimba di 12 anni, Alessia travolta dalla struttura dell’altalena nella quale stava giocando. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare.”

La morte di Alessia Prendi ha sconvolto tutti per le modalità con le quali è avvenuta, sembra infatti che per cause ancora da accertare entrambi gli alberi sui quali era issata l’altalena si sono sradicati dal terreno finendole addosso e non lasciandole scampo. La tragedia è avvenuta ad Avezzano e le inquirenti indaga per accertare eventuali responsabilità.

Roberta Capua senza parole per la tragedia della piccola Diana: “Vicenda da brivido”

Nel proseguo della puntata di oggi di Estate in diretta i due conduttori hanno ampiamente parlato delle storie di cronaca recenti, soffermandosi su quelli più odiosi come la morte della piccola Elena, uccisa a Catania dalla madre o quella di Diana. Quest’ultima tragedia ha lasciato senza parole la conduttrice che infatti l’ha definita un “vicenda veramente da brivido.” La piccola infatti di soli 16 mesi è morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per quasi una settimana dalla madre Alessia Pifferi. Insomma, nel talk di Rai1 si è parlato di queste tragiche morti.

Argomenti del talk di Rai1 nella puntata di oggi: ricordato Vittorio Gassmann a 100 anni dalla nascita

Sul finire di trasmissione anche oggi ad Estate in diretta non sono mancati argomenti più leggeri e di gossip. Dopo l’annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti che ha reso entusiasta e felice Roberta Capua, oggi si è celebrato un grandissimo attore italiano Vittorio Gassmann che proprio oggi, se fosse stata ancora in vita, avrebbe festeggiato i 100 anni. Il grandissimo artista e padre del noto Alessandro, anch’egli attore, nacque a Genova il 1 settembre del 1922 e considerato insieme ad Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, Gassman è ritenuto uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana.