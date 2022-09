Salvo Sottile, tutta la verità sul rapporto con Anna Falchi: “Con lei…”

Al via la nuova edizione de I Fatti Vostri: ecco la verità sul rapporto tra i conduttori

Partirà lunedì prossimo, 12 settembre, l’edizione 2022/2023 del programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, con la partecipazione di Emanuela Aureli, Umberto Broccoli e Paolo Fox. E proprio in vista del ritorno in onda, il primo ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV, parlando del rapporto che lo lega alla collega, con la quale divide la trasmissione dallo scorso anno: “Sembriamo volerci bene io e Anna in televisione… per forza, è proprio così!” ha dichiarato Salvo, non nascondendo di divertirsi molto a condurre il programma insieme a lei.

Salvo Sottile e il successo d’ascolti de I Fatti Vostri: “La doppia cifra non era scontata”

Parlando degli ascolti sempre molto positivi che la trasmissione ha ottenuto nella passata stagione, il conduttore de I Fatti Vostri nell’intervista ha ammesso: “La doppia cifra (10% di share, ndr.) non era scontata perchè il nostro programma si scontra con colossi come E’ sempre mezzogiorno e Forum”.

Evidentemente Michele Guardì e la sua autrice Giovanna Flora hanno avuto ragione a voler svecchiare la trasmissione

ha aggiunto subito dopo, asserendo inoltre: “Io mi sono dovuto cimentare con registri diversi, non solo attualità ma anche momenti di intrattenimento e di gioco con il pubblico da casa”.

E’ andata bene, spero di fare il bis quest’anno con Anna

ha affermato anche.

“Un anno fa ho esordito come conduttore nella piazza de I Fatti Vostri” ricorda il giornalista

“E passato un anno da quando ho debuttato come padrone di casa a 360 gradi nella piazza di Rai2” ha dichiarato Salvo Sottile sempre nell’intervista in questione, poiché nella stagione di due anni fa, come i telespettatori sicuramente ricordano, aveva degli spazi fissi all’interno del programma pur non essendo il conduttore principale. Intanto nei giorni scorsi sono trapelate in rete diverse anticipazioni sulle novità della trasmissione.