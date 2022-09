Samuel Peron presto papà: nome del figlio e ultimo ricordo della mamma

Oggi è un altro giorno, il ballerino pronto per diventare padre: sesso e nome del figlio

È uno dei cosiddetti ‘affetti stabili’ di Serena Bortone ma da anni è uno dei professionisti di Ballando con le stelle, stiamo parlando di Samuel Peron, che tra pochi giorni diventerà padre per la prima volta e che oggi, insieme alla compagna Tania Bambaci è stato ospite nel talk di Rai1. La coppia si è mostrata felice e radiante per il lieto evento che accadrà presto, la data del parto è prevista per il 30 settembre e si sono sbilanciati anche sul sesso e sul nome del piccolo. L’attrice siciliana ha svelato che è in attesa di un ‘Peroncino’ che si chiamerà Leonardo, il nome lo hanno deciso sin dai primi mesi di gravidanza. Il ballerino invece ha aggiunto ironico che è un omaggio al grande Leonardo Da Vinci.

Samuel Peron ricorda la mamma scomparsa nel talk di Serena Bortone: “Se n’è andata felice”

Durante l’intervista oltre alla gioia di diventare genitori, il ballerino ha anche raccontato il dramma recente subìto, la morte prematura della madre Gianna. Peron ad Oggi è un altro giorno ha raccontato l’ultimo toccante ricordo dell’amata mamma:

“Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale siam saliti ed ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevolmente. Se ne è andata con la felicità di essere diventata nonna, diciamo.”

E subito dopo ha aggiunto che uno dei desideri più forti della madre era quello di diventare nonna ma purtroppo, essendo lui figlio unico, non è stata possibile vederlo realizzato.

Commozione ad Oggi è un altro giorno, Serena Bortone e la giovane coppia sfiorano il pianto

L’intervista a Samuel Peron ed alla compagna Tania Bambaci si è conclusa con una dolcissima dedica, gli altri ospiti fissi del programma hanno intonato ‘La prima cosa bella’ dedicandola al collega ed amico, alla sua compagna ed al piccolo. Tale momento si è concluso tra le lacrime e la commozione di tutti. Il professionista, infine, ha ricordato l’appuntamento con la nuova edizione di Ballando con le stelle dove sarà affiancato ad Iva Zanicchi.