Sanremo 2023, tutte le novità per i giovani: Amadeus rompe il silenzio

Area Sanremo, tutto quello che c’è da sapere per i giovani artisti

Il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più, ma prima della kermesse vera e propria sarà fondamentale scoprire chi saranno i giovani artisti che si guadagneranno il palco dell’Ariston. A partire dalla giornata di oggi giovedì 29 settembre sono aperte le iscrizioni ad Area Sanremo 2022, il concorso che anche quest’anno darà la possibilità a 4 artisti emergenti di accedere direttamente alla serata finale di Sanremo Giovani che avrà luogo a dicembre, come da tradizione. La novità principale di questa edizione di Area Sanremo è la direzione artistica affidata al padrone di casa Amadeus, che del concorso è anche presidente della Commissione. Queste le sue prime parole, mirate a infondere voglia e coraggio ai giovani artisti. Dichiarazioni riprese da DavideMaggio.it.

Non vedo l’ora di ascoltare le canzoni di tutti gli iscritti ad Area Sanremo, sono certo che troveremo buona musica e artisti capaci di stupirci. E’ sui giovani che punto da sempre, oltre le categorie e i generi

Amadeus anticipa su Sanremo 2023: “Ecco il mio obiettivo per i ragazzi”

Intervenuto in presentazione di Area Sanremo 2022, il conduttore e direttore artistico del Festival ha voluto chiarire i propri obiettivi in vista della kermesse. Il primo passo sarà appunto quello di dare una possibilità a tanti ragazzi che intendono fare un mestiere della loro passione, e la vetrina Sanremo è la migliore per mettere in mostra il talento. Questi i piani di Amadeus: “Come presidente, con il sostegno dei miei collaboratori di fiducia, proverò a rendere lo stile discografico più omogeneo. Un lavoro globale: due gruppi ma un unico mondo. Ringrazio tutti i professionisti che finora si sono alternati in giuria per l’ottimo lavoro svolto”.

Parla il sindaco

Dopo le parole di Amadeus sono arrivate anche quelle del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. L’obiettivo, anche quest’anno per quanto riguarda Area Sanremo, sarà quello di migliorare il format, che darà poi di conseguenza spazio a 4 giovani artisti che andranno dritti dritti alla serata finale di Sanremo Giovani, che a sua volta spalancherà le porte dell’Ariston per alcuni di loro: “Ci siamo chiesti come fosse possibile far fare un salto di qualità ulteriore ad Area Sanremo. E la risposta alla fine è stata quella di cercare di coinvolgere il migliore, Amadeus”. Intanto il direttore artistico prosegue il pressing per portare all’Ariston una donna amatissima. Fervono i preparativi per la kermesse.