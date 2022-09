Sanremo 2023, Amadeus ci riprova: vuole proprio lei al Teatro Ariston

Monica Bellucci al prossimo Festival di Sanremo? Arriva una nuova clamorosa indiscrezione

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima edizione della kermesse musicale più importante d’Italia Amadeus e tutto il suo staff sono già al lavoro per creare un evento di grande successo. Nei mesi scorsi il popolare presentatore ha già annunciato che verrà affiancato alla conduzione da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni. Finita qua? Nemmeno per idea perchè sull’ultimo numero del settimanale Vero è stato riportato che il conduttore pare stia facendo carte false per avere sul palco del Teatro Ariston la popolare attrice, che da anni ormai vive in Francia:

“Sembra che Amadeus voglia l’attrice al suo fianco sul palco del Teatro Ariston…”

Amadeus riuscirà a convincere l’attrice? Lei in passato ha già detto no

Il popolare conduttore pare voler mettere su un cast davvero degno di nota per il prossimo Festival di Sanremo. E come riportato dal settimanale Vero sembra abbia messo gli occhi addosso anche sulla popolare attrice Monica Bellucci. Tuttavia si ricorda che già due anni fa ha cercato di convincerla a partecipare, ma in quella occasione non è riuscito a portarla al Teatro Ariston per alcuni problemi legati agli artisti francesi (così ha detto il conduttore in una passata intervista rilasciata al settimanale Oggi). E anche lei ha rivelato che qualche problema c’è stato:

“Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro…”

Stavolta sarà la volta buona? I telespettatori vedranno l’attrice al fianco di Amadeus, il quale ha annunciato che domani sera non andrà in onda il suo show su Rai Uno per lasciare spazio alla Nazionale di Calcio?

LDA e Gigi D’Alessio in gara insieme? L’ultimissimo rumor sul cast dei cantanti in gara

Si segnala che le indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival di Sanremo non sono terminate. Difatti in queste ultime ore il popolare influencer Amedeo Venza ha rivelato nelle sue storie su instagram che in gara potrebbero esserci anche il popolare cantautore napoletano insieme al figlio, che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tutti questi rumor si riveleranno veritieri?