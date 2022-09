Sanremo 2023, spoiler lanciato da Amadeus: “All’Ariston ci deve essere…”

Amadeus pensa già al Festival 2023: “Ci deve essere tutto ciò che è attuale”

Stasera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Soliti Ignoti. Ma è solo uno dei tanti impegni che attendono Amadeus: da sabato 17 settembre farà ballare e cantare il pubblico del sabato sera di Rai1 con Arena Suzuki 60, 70, 80 e…90, ci traghetterà nel 2023 con L’anno che verrà e, dulcis in fundo, sarà il padrone di casa del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo. La macchina organizzativa si è già messa in moto da tempo. Si sa già che ci sarà Chiara Ferragni nella prima serata e in finale e Gianni Morandi che affiancherà Amadeus per tutte le cinque serate dal 7 all’11 febbraio. Il presentatore, intervistato dal RadiocorriereTv, ha svelato cosa ci dev’essere a Sanremo:

“Ci devono essere pezzi e cantanti attuali, a prescindere dall’età. Questo non vuol dire solo le nuove generazioni, ma certamente i giovani ci devono essere perché sono loro a dare il polso dell’attualità musicale. Prima erano tenuti fuori. Tutto ciò che è attuale dev’essere presente sul palco dell’Ariston”.

Arena Suzuki 60, 70, 80 e…90, il conduttore: “Non è un’operazione nostalgia”

Felice di aver rivitalizzato il settore della musica e del Festival di Sanremo che aveva bisogno di una scossa, Amadeus si appresta a condurre un’altra sua creatura, Arena 60,70, 80 e…90, il 17 e 24 settembre e l’1 ottobre. La novità di quest’anno è la presenza degli anni ’90 che, come ammette il conduttore, probabilmente sono stati meno forti di quelli che li hanno preceduti ma è certo che appena il pubblico riascolterà alcuni brani di quegl’anni canterà e ballerà. Dichiara Amadeus:

“Non è mai stata un’operazione nostalgia, nemmeno lo scorso anno. Ho voluto un programma che richiamasse il mondo del Festivalbar che ho condotto negli anni ’90: quel clima, la festa, gente che canta e balla”.

Grandi nomi per Amadeus nei 3 appuntamenti musicali: ecco ci chi sarà all’Arena

Sul palco dell’Arena di Verona si alterneranno tantissimi artisti: Gloria Gaynor, Ricchi e Poveri, Grignani, Tozzi, Raf, Max Pezzali, Corona, Los Locos e tantissimi altri. Intanto l’appuntamento con Amadeus è ogni sera dopo il Tg1 con Soliti Ignoti (ecco come fare per partecipare).