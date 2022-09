Soliti Ignoti, al via un’edizione imperdibile: Amadeus cerca i protagonisti

Al via domani la nuova edizione di Soliti Ignoti-Il ritorno: come fare per partecipare

L’estate è finita e con essa chiude i battenti l’evergreen Techetecheté, da anni punta di diamante nella fascia oraria dell’access prime time della bella stagione di Rai1. Con la fine di Techetecheté, sul primo canale della Rai torna il gioco delle identità che ormai da varie stagioni riscuote un grandissimo successo e che, anche in questa nuova edizione, vede Amadeus alla conduzione. Ma come fare per partecipare? L’annuncio per proporsi è stato pubblicato recentemente sulla pagina facebook ufficiale della trasmissione, la quale ha condiviso il promo trasmesso in televisione. “Stiamo lavorando alla prossima imperdibile edizione” si legge su facebook, dove si spiega anche come fare per iscriversi ai casting.

Soliti Ignoti, nuova edizione: ecco come fare per essere ospiti di Amadeus in studio

Per partecipare al programma di Amadeus basta registrarsi sul sito www.rai.it/raicasting, allegando un breve video di presentazione. “Venite a giocare in coppia, con vostro marito, vostro figlio, il nonno, la nonna, insomma venite! Vi aspettiamo” dice il conduttore rivolto ai telespettatori nel promo, sottolineando poi: “Inviate anche un video così possiamo conoscervi meglio”.

Tutto pronto, quindi, per l’edizione 2022/2023 che, come le precedenti, andrà in onda 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, fatta eccezione per le settimane nelle quali il sabato sarà occupato da Ballando con le stelle che, partendo già alle 20.35, impedirà la messa in onda del gioco.

Tutti gli impegni di Amadeus nella stagione televisiva che parte in questi giorni

Oltre al gioco delle identità, il conduttore tra pochissimo sarà di nuovo alla guida di Arena, lo show musicale lanciato con successo a settembre del 2021, che quest’anno aggiunge un decennio, quello degli anni ’90. A fine dicembre sarà poi la volta della riconduzione de L’anno che verrà e dal 7 all’11 febbraio 2023, ovviamente, il Festival di Sanremo, del quale sarà conduttore e direttore artistico per il quarto anno consecutivo e, precisiamo, non ultimo, dato che si sa già che anche nel 2024 sarà lui a fare gli onori di casa all’Ariston. Insomma, grande successo nel lavoro ma anche nel privato per Amadeus, che nei giorni scorsi ha parlato del suo amore per Giovanna.