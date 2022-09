Scherzi a parte, retroscena doloroso di Enrico Papi: “Quando è morta…”

Enrico Papi e quel dolore mai dimenticato: “Da quando è morta mia mamma sono cambiato”

Tutto è pronto per una nuova divertente puntata di Scherzi a parte che anche quest’anno ne fa vedere di tutti i colori ai poveri vip che capitano sotto le grinfie del programma. A condurre per la seconda edizione consecutiva c’è Enrico Papi che, in attesa della nuova puntata, si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Il conduttore si è messo a nudo raccontando di essere da sempre una persona allegra, solare e positiva ma che da quando non c’è più la sua adorata mamma qualcosa non è più come prima. Queste le sue parole:

“Prima ero più spensierato. Ma da quando è morta mia mamma, la donna più importante della mia vita, sono cambiato. Mi manca ogni giorno, era la mia prima fan e ora tutto quello che faccio è dedicato a lei”.

Il conduttore chiarisce: “A Scherzi a parte è tutto vero, lo giuro”

Gli scherzi mandati in onda nella scorsa stagione, ma anche nella prima puntata della seconda edizione iniziata domenica scorsa, sono davvero tremendi. Così tanto che a volte i telespettatori si chiedono se i vip davvero non sappiano nulla oppure se, sotto sotto, magari sono stati avvisati. In attesa di vedere lo scherzo ad Adriana Volpe, su cui si è molto discusso, Enrico Papi spiega:

“E’ tutto vero, lo giuro. Ogni scherzo richiede mesi e mesi di ideazione e preparazione”.

Enrico Papi lo confessa per la prima volta: “Anni fa mi ero appassionato ai format di cucina”

Infine durante l’intervista rilasciata al settimanale citato nel primo paragrafo il conduttore di Canale5 parla dei suoi sogni e progetti. In particolare quando il giornalista chiede quale programma o format avrebbe voluto condurre lui risponde:

“Anni fa mi ero molto appassionato ai format di cucina. Ora sono diventati un po’ troppo inflazionati”.

Il conduttore di Scherzi a parte, che stasera sarà in onda con la seconda puntata su Canale5, aggiunge poi di cavarsela molto bene ai fornelli. In particolare il suo piatto forte sono gli spaghetti alle vongole. “Provare per credere” conclude.