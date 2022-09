Scherzi a parte anticipazioni: finito male uno scherzo ad Adriana Volpe

L’ex opinionista del GF Vip vittima di uno scherzo nel programma di Enrico Papi: lo spoiler

L’influencer Amedeo Venza nelle scorse settimane, ha anticipato che tra i protagonisti della nuova stagione del programma Scherzi a parte ci sarà anche un personaggio molto discusso. Finalmente nella giornata di oggi, l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere a chi si riferisce: “Si tratta dello scherzo fatto ad Adriana Volpe!”.

E’ successo a Scherzi a parte: “Uno dei protagonisti di uno scherzo sarebbe finito in ospedale”

Il 16 settembre 2022, Amedeo Venza, noto al pubblico per essere un influencer molto informato sul gossip, ha fatto uno spoiler su una delle puntate della trasmissione di divertimento che vede al timone Enrico Papi, e in onda su Canale 5 la domenica sera. L’ex volto del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha scritto: “In una delle puntate che andranno in onda, ci sarà uno scherzo finito malissimo ad un personaggio molto discusso in queste ultime settimane! In questi giorni vi dirò di chi si tratta!”. L’esperto di gossip oggi ha ribadito: “Vi ricordate qualche giorno fa? Vi avevo accennato di uno scherzo finito malissimo!“. A questo punto il diretto interessato dopo aver svelato in anteprima che la protagonista dello scherzo sarà Adriana Volpe che intanto di recente ha lanciato la prima frecciatina a Sonia Bruganelli, ha aggiunto:

“Uno dei protagonisti dello scherzo sarebbe finito in ospedale”.

Seconda puntata della nuova stagione: ecco quali volti saranno presi di mira

Intanto nel nuovo appuntamento di domani domenica 25 settembre 2022 in prima serata su Canale 5, non mancherano al solito scherzi esilaranti realizzati in prima persona dal conduttore e dagli ospiti presenti in studio. Dalle anticipazioni presenti sul web, si evince che a essere presi di mira dai temibili autori del programma tra i vari volti noti nella seconda puntata della nuova stagione di Scherzi a parte ci saranno Lory Del Santo, Marcell Jacobs, Enzo Miccio, Jo Squillo e Richy Tognazzi con la complicità di Simona Izzo. Infine tra le novità verrà svelato il personaggio famoso con il secondo scherzo in diretta: la scorsa settimana la vittima è stata la famosa cantante soprano di fama internazionale Katia Ricciarelli, che ha perso le staffe al punto che la situazione stava degenerando.