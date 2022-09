Selvaggia Roma ha perso la figlia: “Mi tengo stretto il mio dolore”

Il doloroso annuncio dell’influencer: “Notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare”

La nota influencer Selvaggia Roma, nella giornata di oggi giovedì 22 settembre 2022 ha dato un doloroso annuncio sui social. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è lasciata andare a un sofferente sfogo per la perdita della figlia che aspettava dal compagno Luca Teti, tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. Le parole scritte dalla diretta interessata sono le testuali:

“E’ una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare”.

Il dramma dell’ex gieffina: “Il cuore della nostra piccola non batteva più”

Lo scorso luglio 2022 Selvaggia Roma una famosa influencer conosciuta soprattutto per la passata partecipazione a Temptation Island, ha fatto sapere di aspettare un figlio dal calciatore Luca Teti pubblicando il video dell’ecografia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva esternato la sua gioia scrivendo anche: “Sono grata alla vita di avere un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo”. Purtroppo a distanza di diverse settimane ha annunciato la perdita della sua bambina:

“Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più, non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”.

La preoccupazione di Selvaggia Roma durante la gravidanza: paura per la grave infezione

Proprio nei giorni scorsi l’influencer è stata preoccupata a causa del citomegalovirus, una grave infezione che l’ha colpita durante la gravidanza. Dopo essersi sottoposta a un esame diagnostico si è sfogata: “Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. E’ stata ed è un’agonia, e non è ancora finita”. Intanto non stanno mancando commenti di sostegno all’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che di recente è tornato a parlare di lei rivelando che tra loro non scorre buon sangue, scritti da parte dei suoi fan nel suo ultimo post, visto che i seguenti sono soltanto alcuni: “Forza, è un dolore immenso, solo chi lo prova lo può capire, fa male, tanto male, ma piano piano andrà meglio, siamo con te”, “Unica cosa che ti posso dire è che ti abbraccio fortissimo”, “Ho letto la notizia, mi dispiace molto per voi, in questi casi non ci sono parole”, “Tesoro capisco il tuo dolore, è successo anche a me, mi ha distrutto leggere le tue parole, sii forte”.