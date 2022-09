Serena Bortone imbarazzata per una battuta spinta di Rosalinda Celentano

Oggi è un altro giorno, Rosalinda Celentano imbarazza la conduttrice: “L’uomo c’ha questa cosa…”

Nella puntata di oggi del talk del primo pomeriggio di Rai1 è stata ospite l’attrice figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori che si è raccontata senza filtri con tutte le sue fragilità. Ad un certo punto la Celentano, parlando delle sue storie d’amore con uomini e donne, ha confessato di averne avuto più con le seconde che non con i primi. Tuttavia, nello spiegare i motivi di questa sua tendenza ha azzardato dei paragoni con gli organi sessuali maschili e femminili che hanno imbarazzato un po’ Serena Bortone che infatti è scoppiata in una fragorosa risata:

“L’uomo… Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più… Non lo so poi c’ha questa cosa che mi spaventa un pochino, questa cosa che rimane…che si ingrandisce, ancora non l’ho capito…Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì: riposo!”

Serena Bortone e la gaffe con l’attrice: “Allora quando muori ti aspetto”

La lunga intervista di Rosalinda Celentano, ospite ad Oggi è un altro giorno, si è contraddistinta per alcuni passaggi un po’ surreali. Nel dettaglio, l’attrice ha dato la sua visione della morte dicendo: “Temo la morte. Io ho sempre avuto come compagna lei per molti anni.” In seguito la conduttrice le ha chiesto come ha superato la sua dipendenza dall’alcool e la depressione e la Celentano ha spiegato:

“All’inizio mi ha spinto l’amore che avevo nei confronti delle persone che mi circondavano, ma non basta. Deve partire da te ed io continuo. Non è che finita, è un processo che continua finché si è in vita, poi quando morirò…te lo farò sapere.“

E a questo la Bortone ha commesso una gaffe perché ha risposto in modo serio: “Me lo verrai a dire? Io ti aspetto“ Frase bizzarra se si considera che le due donne sono coetanee. In realtà, durante tutta l’intervista non sono mancati momenti di gelo ed imbarazzo.

Adriano Celentano, la figlia Rosalinda confessa: “È stato un padre assente”

Nella puntata di ieri Natasha Stefanenko commossa ha ricordato il suocero morto da poco, oggi invece l’attrice, nel salotto di Serena Bortone, ha rivelato il suo rapporto con il padre e che tipo di papà è stato: “Assente. Era molto giovane come mamma ed essendo un artista era molto distratto dal lavoro.”