Oggi è un altro giorno, Natasha Stefanenko commossa: “Ci ha lasciato…”

Natasha Stefanenko sfiora il pianto nel programma di Serena Bortone: “Ci ha lasciato mio suocero”

L’attrice e conduttrice di origine russe naturalizzata italiana reduce dal secondo posto nell’ultima edizione di Pechino Express ha concesso una lunga intervista nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno dove ha sfiorato le lacrime ricordando il suocero Raffaele Sabbioni, morto di recente:

“Mio suocero da poco ci ha lasciati, il mio secondo padre. I mei suoceri ed i mei genitori erano molto simili nei principi e nell’onesta e sono molto legati. I miei sono molto grati alla mia famiglia italiana. Mia suocera è una persona molto speciale, di un intelligenza estrema.”

L’attrice ha anche aggiunto una serie di coincidenze tra la sua famiglia di origine e quella del marito. I suoi genitori ed i suoi suoceri si sono sposati lo stesso anno, mentre suo marito Luca è nato lo stesso anno di sua sorella.

Oggi è un altro giorno, l’attrice ricorda Fabrizio Frizzi: “Per me è un fratello

Nel corso dell’intervista, Natasha Stefanenko si è commossa non solo ricordando il suocero ma anche un altro collega, morto prematuramente, amato ed apprezzato da tutto il pubblico televisivo: Fabrizio Frizzi. Su di lui l’attrice ha ammesso trattenendo il pianto:

“Fabrizio è un fratello e grazie a Fabrizio che sono qui, grazie a lui che ho fatto questa carriera, è un amico generosissimo e nel lavoro un partner stupendo che ti consiglia e ti insegna tantissimo a lavorare in squadra e rispettare tutti.”

E poi ancora la Stefanenko, alla puntualizzazione di Serena Bortone sul fatto che ne parla al presente, ha confessato: “Non ce la faccio gli voglio troppo bene, sta nel mio cuore e rimarrà per sempre.”

L’attrice si sbilancia sulla sua vita privata: “Mia figlia? Deve trovare la sua strada ma le starò vicino”

Natasha Stefanenko, ospite ad Oggi è un altro giorno (dove non c’era Francesco Oppini), si è sbilanciata sulla sua vita privata. Dopo aver trascorso la sua infanzia e la giovinezza non facile nell’allora Unione Sovietica, essendo poi lei figlia di un militare, ed essersi laureata in ingegneria metallurgica si è trasferita in Italia dove ha lavorato come modella ed attrice e conosciuto quello che è il suo attuale marito, il modello ed imprenditore Luca Sabbioni. I due hanno una figlia Sasha di 22 anni. Su di lei la madre nel talk di Rai1 ha ammesso: “Sarò sempre vicino lei ma deve fare la sua vita, il suo percorso.”