Oggi è un altro giorno, mistero risolto: perché non c’è Francesco Oppini

Francesco Oppini rompe il silenzio sull’assenza nel talk di Serena Bortone: “Non sarò in tutte le puntate”

C’era grande attesa per l’arrivo dei nuovi ospiti fissi di Oggi è un altro giorno Laura Freddi e Francesco Oppini. Tuttavia quest’ultimo, dopo la prima puntata è letteralmente sparito. A questo punto in molti si sono chiesti che fine ha fatto il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e, dopo giorni di silenzio, il conduttore ed opinionista è intervenuto attraverso i suoi social per fare chiarezza:

“Non sarò lì tutte le puntate, ma dato gli altri impegni sarò presente a rotazione nei giorni settimanali.”

Chi segue il programma, giunto ormai alla sua terza edizione, sa infatti che ad eccezione di Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Memo Remigi, Massimo Cannoletta ed Antonio Mezzancella, tutti gli altri cosiddetti ‘affetti stabili’ sono presenti a rotazione.

Oggi è un altro giorno, l’opinionista chiarisce: “Ritornerò giovedì”

Francesco Oppini dunque non è sparito dal programma di Serena Bortone come alcuni si sono chiesti sui social ma, semplicemente e come in molti sanno, sarà presente a rotazione con gli altri ospiti. Infatti, l’opinionista, sempre attraverso i social, ha chiarito:

“Ritornerò giovedì e venerdì”.

Dunque nel dettaglio, l’opinionista farà a cambio con Laura Freddi che invece è stata presente in queste prime tre puntate, mentre in questi giorni è stato sostituito da Samuel Peron e Luca Tommasini.

Serena Bortone criticata per l’accoglienza ‘tiepida’ dei nuovi ospiti fissi

Questa edizione di Oggi è un altro giorno si è aperta con una divertente gag che ha visto coinvolti la conduttrice e gli ospiti fissi. Al di là di questi brevissimi siparietti che ad alcuni divertono mentre altri trovano fastidiosi, in molti, sui social, hanno notato come l’accoglienza dei due nuovi ospiti sia stata molto fredda. La conduttrice, infatti, ha solo accennato ad un fugace saluto in apertura di trasmissione e, durante tutto il corso del programma, i due hanno preso poche volte la parola. E anche vero, tuttavia, che il talk ha molte presenze fisse che si sommano agli ospiti di puntata (ieri per esempio Giuliana De Sio ha scioccato con il racconto del suo grave malore) e questo rende difficile concedere ampio spazio ad ognuno di essi.